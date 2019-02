În curs de apariţie, la Editura NONA: Volum dedicat profesorilor de limba engleză

Editura NONA a Centrului pentru Cultură şi Artă „Carmen Saeculare” pregăteşte o nouă apariţie editorială. Este vorba despre volumul „Teaching and Learning Idioms in English (Theoretical and Practical Considerations)”, lucrare semnată de prof. Mihaela Cătălina Tărcăoanu, de la catedra de Limba şi literatura română a Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” din Piatra- Neamţ. Potrivit editorilor, „lucrarea este una care se adresează colegilor domniei sale, care predau limba engleză. Aşa cum se spune în «Cuvântul înainte» al cărţii, «predarea și învățarea unităților frazeologice din limba engleză a constituit o provocare și, implicit, obiect de cercetare pentru Mihaela Cătălina Tărcăoanu»”. „Mihaela Cătălina Tărcăoanu deține, din 2008, titlul științific de doctor în științe umaniste, în urma elaborării tezei de doctorat având ca temă linvistica integrală coșeriană. Expertiza a fost folosită în redactarea lucrării de absolvire a Facultăţii de Litere – secția limba engleză, din cadrul Universităţii «Babeş Bolyai», din Cluj-Napoca, în anul 2012. Cele două experiențe întemeietoare au fost valorificate în lucrarea a cărei apariţie avem bucuria să o semnalăm.”

Irina NASTASIU