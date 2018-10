Ieftineală la tarabe: La Piața Mare, legume la prețuri mai de Doamne ajută!

Kilogramul de gogoșari și de ardei kapia se comercializa cu 4-6 lei, iar cei mai mici, la jumătate de preț

De câteva zile, comercianții din piețe vând legume la prețuri ceva mai creștinești, dar asta nu din respect și generozitate față de clienți, ci mai degrabă ca să-și poată vinde marfa, care în această perioadă se găsește din belșug și riscă să se strice. Un alt motiv cât se poate de plauzibil este lipsa clienților, fiindcă marea majoritate a gospodinelor și-au făcut deja aprovizionarea de toamnă, iar “întârziații” nu pot decât să-ți frece palmele de bucurie, la așa ieftineală. Și vom da câteva exemple. Dacă prin septembrie un kilogram de ardei kapia se vindea cu 7-8 lei kilogramul, în această perioadă se găsesc chiar și la jumătate de preț, asta în funcție de mărimea și calitatea lor, precum și de felul cum știi să duci tratative cu vânzătorul. Și la gogoșari prețurile au scăzut destul de mult, un kilogram de mai bună calitate se comercializează cu 4-5 lei, iar cei mici, la jumătate de preț. Oricum, proprietarii de tarabe nu se pot plânge, fiindcă în plin sezon au avut profit cât carul… Ieri dimineață am vizitat Piața Mare din Piatra Neamț și am încercat să stau de vorbă cu câțiva vânzători de legume. Cum n-am avut vreo preferință aparte, mi-am încercat norocul cu un bărbat trecut de 50 de ani, care însă a părut destul de deranjat de întrebările mele:”Nu vă plac aceste prețuri? Nu-i nimic, chiar acum mai adaug un leu la kilogramul de gogoșari!”. Am plecat val vârtej spre o doamnă aflată la câțiva metri distanță, care nici ea n-a fost în stare să-mi spună motivul acestor „promoții’’ de la tarabe. Una peste alta, în hala mare nu era așa de multă lume interesată de legume și verdețuri, poate doar câteva zeci de persoane, care cumpărau tot felul de produse, respectiv, cartofi, varză, gogoșari, roșii, morcovi și verdețuri. Pentru un kilogram de cartofi, cei interesați trebuiau să achite între 1,5 și 2 lei, iar pentru vinete cu un leu mai mult. Pietrenii care vor să-și mai prepare la murat gogonele și castraveți, vor achita 5 lei de kilogram. Și prețul morcovilor a rămas neschimbat, respectiv 2-3 lei kilogramul. Rădăcina de pătrunjel face 8 lei kilogramul, iar cea de hrean, cu 7 lei mai mult. Cine are poftă de salată trebuie să plătească 20 de lei pentru kilogramul de ceapă verde, și 5 lei pentru ridichi și roșii. Legătura de verdeață costă un leu. Rămâne de văzut cât de mult vor scădea prețurile la tarabe, pentru a putea profita cât mai mult de aceste promoții bine-venite…

V. ANDRIEȘ