Idei de afaceri: roșiile cherry

*Atuuri: aspect plăcut, gustul foarte dulce și aromă deosebită

* În ultimii 5 ani, cererea de roșii cherry a crescut de zece ori

*Sunt mai scumpe, dar mai productive și mai rezistente la boli

Rosiile cherry cuceresc încet, dar sigur, un segment important din piața tomatelor. În ultimii 5 ani, cererea de roșii cherry a crescut de zece ori, iar producătorii noștri au început și ei sǎ le cultive suprafețe tot mai mari. Roșiile cherry sunt productive decât cele tradiționale și mai rezistente la boli și dăunători, dar sunt și de cel puțin doua ori mai scumpe decat celelalte tomate. Roiile cherry sunt preferate pentru aspectul lor plăcut, gustul foarte dulce și pentru aroma deosebita.

*Cum alegem o roșie cherry

Dacă în urmă cu câțiva ani românii erau reticenți față de roșiile cherry din cauza dimensiunilor mici și a prețului mare, acum au ajuns să le aprecieze foarte mult, iar consumul să crească mereu. Ele pot avea forma rotundă sau alungită, o multitudine de culori de roșu, galben, vargată, roz, negre, dar și greutăți de 10-25 grame.

Cele mai cultivate tomate cherry sunt cele de culoare roșie și foarte dulci. Celelalte sunt în general utilizate pentru design. Pe piață există mai multe varietăți de tomate cherry, hibrizi care s-au impus datorită calității fructului și ușurința cu care sunt cultivați. Zucherino F1 este hibridul de succes datorită calității fructelor și mai ales a dulceții acestora. Fructele au forma ovală, greutate 20 grame și pot fi culese individual sau la ciorchin. Nu au rival pe segmentul lor de piață!

*Beneficiile roşiilor pentru sănătate

Roşiile cherry sunt variante mai mici, dar la fel de gustoase, a tomatelor. Ele ajută pielea să îşi menţină aspectul estetic. Beta-carotenul din aceste legume are o acţiune protectoare asupra pielii, în faţa acţiunii nocive a radiaţiilor ultraviolete Licopenul conţinut de roşii încetineşte procesul de îmbătrânire a pielii şi reduce riscul apariţiei cancerului cutanat. Licopenul din roşii s-a dovedit util în îmbunătăţirea masei osoase, aceasta fiind o cale excelentă de prevenire a osteoporozei.

Vitamina K şi calciul, doi nutrienţi furnizaţi de roşii, sunt excelenţi factori de fortificare şi regenerare a ţesutului osos. Tot antioxidantul important din roşii, licopenul, a fost asociat în cadrul mai multor studii de specialitate cu un risc redus de debut al cancerului de prostată, cancerului cervical, cancerului oral, cancerului faringian şi esofagian, cancerului de stomac, de colon, rectal, de prostată şi ovarian. Antioxidanţii din roşii, în special vitaminele A şi C, combat daunele produse de radicalii liberi asupra celulelor sănătoase ale organismului. În plus, vitamina A din roşii poate să îmbunătăţească acurateţea vederii şi să prevină afecţiunile văzului.

*Cultivate în sere , solare sau grădină

Cultivarea roșiilor cherry se face cu rezultate maxime în sere sau solarii încălzite sau neîncălzite, dar și în câmp sau grădină, cu legare pe arac sau sfoară. Este indicat copilirea acestora pentru a avea fructe de cea mai bună calitate.

Ca și surorile lor mai mari, roșiile cherry au nevoie de un pământ bun. Pentru o cultură bogată, alegem un loc unde plantele sunt expuse în plin soare de cel putin 8 ore în fiecare zi. Roșiile cherry au nevoie de o cantitate moderată de apă și un sistem de drenaj foarte bun. Aerisește solul care le înconjoaraă și oferă-le câțiva centimetri de compost organic bogat, care va hrăni rădăcina și va menține mult mai bine umezeala între reprizele de udat.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU