Idei de afaceri: cultura sorgului

*Atuuri: productivitate mare, rezistența sporită la secetă, preț bun

*O alternativă bună la cultura porumbului în zonele secetoase

*Sorgul poate deveni cea cultivată cereală în câțiva ani

Sorgul este o cereală tot mai căutată, o alternativă bună la porumb în zonele secetoase. Este “ruda săracă” a porumblui, spre care fermierii și specialiștii își îndreaptă atenția. Are productivitate mare, rezistență sporită a plantei la condițiile de secetă și prețul de vânzare apropiat porumbului. Acum fermierii beneficiază și sprijinul cuplat inclus în lista de subvenții agricole.

Dezvoltarea culturii de sorg e o idee extrem de inspirată, răspunde cerințelor de ordin economic și ecologic care se profilează în viitorul apropiat.

Fermierul care decide să investească acum în cultura sorgului nu se va confrunta cu o competiție însemnată pe piață, cum se întâmplă în cazul grâului sau al porumbului.

În agricultura neamțeană, sorgul a avut oscilaţii foarte mari în ultimii ani, între 635 și 76 hectare.

*Prețul sorgului, apropiat de cel al porumbului

Sorgul a înregistrat o evolutie spectaculoasă a prețului, apropiindu-se tot mai mult de prețul porumbului. Specialiștii consideră că dacă cererea ridicată pentru sorg se va menține, el va deveni chiar mai scump decât porumbul. Datorită proprietăților sale, productivității sporite și a investițiilor reduse, sorgul poate deveni cea cultivată cereală în câțiva ani.

Specialiștii susțin că sorgul european are toate calitățile necesare pentru a răspunde diverselor piețe de desfacere. În condițiile în care sorgul face obiectul unei constante activități de ameliorare genetică, în momentul de față existând hibrizi mai rezistenți la temperaturile scăzute și la care productivitatea se și de îmbunătățește an de an. Aceste caracteristici noi vin în completarea celor deja recunoscute ale sorgului: nevoia scăzută de inputuri și de apă, dar și gradul mare de reziliență.

Sorgul n-are nevoie de irigație, rezistă la condiții de secetă sau de caniculă prelungită. Prețul semințelor de sorg este la jumătate față de cele de porumb, Cultura necesită mai puțin azot și o singură erbicidare. Așa că sorgul constituie o „miză” bună pentru producători, dar și pentru procesatori. Dezvoltarea culturii sorgului este una din soluțiile posibile în fața schimbărilor climatice. Sorgul trebuie privit ca soluție de viitor.

*Sorgul, o cereală extrem de nutritivă

Sorgul este o cereală extrem de nutritivă pentru om sau animale. Se folosește sub formă de făinuri și grișuri în alimentația umană, în industria berii și a sucurilor, a medicamentelor și în obținerea de alcool. De reținut că făina de sorg este fără gluten și conține mulți antioxidanti.

Sorgul este o cereală complementară porumbului și orzului în alimentația animalelor. Boabele de sorg sunt des folosite pentru hrana taurinelor la îngrășat și a păsărilor. Fânul de sorg este superior calitativ celui de porumb, deoarece conține cantități mari de săruri de calciu, fosfor și caroten. Boabele de sorg reprezintă o alternativă la porumb în alcătuirea rețetelor de nutrețuri combinate, având proprietăți nutriționale asemănătoare. Are nivel mai mare în amidon, asemănător cu cel al orzului sau ovăzului, iar conținutul de grăsimi sorgul are valori apropiate cu cele la porumb.

Sorgul zaharat însilozat, mai ales în regiunile aride, poate depăși potențialul de producție al porumbului. Sorgul zaharat reprezintă interes și pentru fermierii interesați de producția de biogaz și bioetanol.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU