Idei de afaceri: cultura de țelină

*O sursă importantă de vitamine și minerale esențiale

Țelina este una din cele mai cunoscute și mai sănătoase vegetale din lume. Are conținut redus de calorii și, spre deosebire de alte legume, fiecare parte a acesteia poate fi consumată. Având o aromă ușor sărată poate fi folosită în diferite feluri de mâncare pentru un plus de savoare. În afară gustului deosebit, țelina este o sursă importantă de vitamine și minerale esențiale. Este bogată în acid folic și potasiu, dar și în vitamina C, esențială pentru întărirea sistemului imunitar.

Țelina este cunoscută din cele mai vechi timpuri mai ales pentru proprietățile ei vindecătoare. În antichitate, era considerată o plantă sfântă, fiind apreciată de romani pentru însușirile medicale deosebite, iar de chinezi pentru calitatea de a menține agerimea și tinerețea spiritului. Cali­tăţile afrodisiace ale acestei plante au devenit un ade­vărat mit și în tradiţia populară românească. Cât e ficţiune şi cât e ade­văr din toate aceste utilizări terapeutice, rămâne de văzut.

*Țelina, efecte terapeutice

Medicinal, sunt utile sunt toate părţile ţelinei, inclusiv seminţele. Din ţelină se prepară infuzie, sirop, suc de frunze, decoct și cataplasme.Țelina intră în combinaţie cu alte plante medicinale, în preparare a unor ceaiuri cu efect terapeutic sporit.

Țelina facilitează eliminarea pietrelor din organism și tratează infecțiile urinare, grație proprietăților antiinflamatorii și diuretice. Cercetările au demonstrat că țelina poate trata afecțiunile inflamatorii precum guta, artrita, reumatismul datorită proprietăților antiinflamatorii. Pentru a ameliora simptomele neplăcute ale acestor afecțiuni se recomandă să consumați un pahar de suc de țelină în fiecare zi.

Țelina are un conținut ridicat de potasiu, care reduce tensiunea arterială. În plus, este eficientă în relaxarea țesutul muscular din jurul arterelor.

Compușii din țelină luptă împotrivă mai multor tipuri de cancer. Luteolina împiedică dezvoltarea celulelor canceroase, iar poliacetilena detoxifiază întregul organism.

*Accelerează pierderea în greutate

Dacă vreți să slăbiți trebuie neapărat să integrați țelina în dietă. O tulpină de țelină nu are decât 15 calorii și de aceea puteți mânca oricât de multă doriți. În plus, datorită conținutului ridicat de fibre, vă veți simți sătul mai mult timp.

Țelina este un diuretic natural puternic grație conținutului ridicat de sodiu și potasiu. Este eficientă în eliminarea substanțelor toxice din corp și în echilibrarea fluidelor din corp. În țelină există aproximativ 50 de compuși eficienți în ameliorarea simptomelor neplăcute precum balonarea, migrenenele și durerile abdominale.

Puteți combate stresul natural utilizând țelină, care este bogată în magneziu. Substanța calmează sistemul nervos și îmbunătățește calitatea somnului. Mestecați o bucățică de țelină și veți scăpa rapid d respirația urât mirositoare.

*Îmbunătățește digestia

Țelina este unul din alimentele foarte bogate în apă și cu un conținut ridicat de fibre insolubile și de aceea favorizează tranzitul esențial. Nutrienții din țelină previn degenerarea maculară. În plus, o singură tulpină de țelină conține 10% din doza zilnică recomandă de vitamina A, esențială pentru sănătatea ochilor.

Țelina este o legumă bogată în antioxidanți puternici, dar și în vitaminele A, C, E și nutrienți esențiali. Vitamina E hrănește și hidratează pielea, iar antioxidanții protejează tenul de substanțele periculoase din mediul exterior.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU