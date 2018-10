Idei de afaceri: cultura de bame

Bamele seamănă cu fasolea păstăi, au gust asemănător cu vânăta sau sparanghelul şi au efecte miraculoase pentru întreg organismul. Sărace în calorii, dar bogate în nutrienţi, bamele pot fi folosită în curele de slăbire, precum şi pentru menţinerea sănătăţii tractului gastrointestinal şi reglarea nivelului de zahăr în sânge. Mai puţin folosită la noi, bamele au proprietăţi extraordinare datorită conţinutului său de vitamine. Sunt bogate în vitaminele A, C, B1, B2, B9 şi în minerale precum calciu, magneziu, potasiu şi zinc. Au conținut bogat în antioxidanţi, inclusiv betacaroten şi luteină, care ajută la menţinerea sănătăţii pielii şi la îmbunătăţirea vederii. Prin nivelul ridicat de vitamina C, bamele întăresc sistemul imunitar, prevenind îmbolnăvirea. Bamele, prin conţinutul de acid folic, sunt indicate viitoarelor mămici, ajutând la dezvoltarea sistemului nervos al fătului. Legume fine, folosite în industria conservelor Bamele fac parte din categoria legumelor fine, de la care se consumă fructele de tip capsulă, care se culeg de tinere, în stare verde, înainte de a ajunge la maturitate. Bamele se folosesc la prepararea unor mâncăruri cu sau fără carne, la fel ca păstăile de fasole. Bamele sunt utilizate foarte mult şi în industria conservelor de legume, dar se pretează la congelare, putând fi astfel consumate tot timpul anului. Cele mai populare mâncăruri sunt supele de legume cu bame, bame cu roşii şi lecho de bame. Bamele sunt foarte bune şi crude sau făcute uşor pe grătar şi consumate cu mujdei de usturoi. Nu este necesar să le curăţaţi de coajă. Fermierii care dețin suprafete mici de teren se orientează mai nou și spre cultura de bame, aducătoare de profituri sigure. Bamele se cultivă de obicei în aceeaşi solă cu fasolea, cu care se aseamănă în mare măsură în privința cerinţelor agrotehnice. Foarte importantă este recoltarea la timp a capsulelor, când sunt foarte fragede. Cu cât recoltarea se face mai devreme şi mai des, cu atât producţia este de calitate mai bună. Recoltarea se face treptat, pe măsura formării capsulelor, din a doua decadă a lunii iulie până în septembrie. Producţia medie este de circa 6 tone la hectar, în cazul aplicării unor tehnologii corecte, se pot obţine şi 8-10 tone la hectar. Bamele țin diabetul sub control Fibrele superioare regăsite în bame ajută la stabilizarea glicemiei, micşorând rata la care zahărul este absorbit din tractul intestinal. Au efect antioxidant si antiinflamator, pot să trateze constipaţia, ulcerul gastric, curăţă colonul. Bamele hidratează datorită compusului lor mucilaginos, oferă suport pentru tratarea ulcerului gastric şi neutralizarea acizilor, deoarece sunt foarte alcaline. Au calităţi de laxativ şi pot să cureţe intestinul gros, calmând simptomele intestinului iritabil. Mucilagiul din bame diminuează nivelul de colesterol şi acidul din bilă, eliminând astfel toxinele prin filtrarea ficatului. Ca urmare a conţinutului ridicat de mucilagii, bamele au şi proprietăţi emoliente, fiind recomandate în afecţiuni respiratorii precum astm, bronşite sau traheite. Menţin sănătatea ochilor, a pielii şi a membranelor. Mai multe cercetări arată faptul că bamele previn cataracta datorită conţinutului de vitamina A. Bamele sunt hrana ideală pentru persoanele supraponderale, pentru că sunt foarte nutritive și conțin calorii puţine

Tina CONDREA-ZĂPODEANU