Idei de afaceri: cultura de ardei

Ardeiul gras şi ardeiul iute sunt dintre legumele cele mai căutate în bucătărie. Ardeiul iute este cunoscut în cultura popoarelor din întrega lume datorită virtuţilor sale medicinale, în timp ce ardeiul gras este una dintre vedetele toamnei, fie în zacuscă, fie în conservele pentru iarnă. Ardeii grași sau capia, ardeiul iute și gogoșarii sunt printre cele mai sănătoase legume de care beneficiem în perioada vară-toamnă. Analiza al ardeilor scoate la iveală o compoziție naturală de excepție, de la vitamine, la antioxidanți și minerale, nutrienți, cu toții extrem de benefici în buna functionare organismului. Cea mai bună formă sub care îi putem consuma este cea cruda, în salate sau sub formă de suc proaspat. Dar virtuțile lor curative continuă și după ce îi murăm sau îi coacem pe plită. Se recomandă introducerea ardeiului în dieta pacienţilor ce vor să scadă în greutate. În primul rând pentru că are un conţinut scăzut de calorii, iar în al doilea rând pentru că activează metabolismul, facilitând arderea caloriilor în exces. Este preferabil să fie gătit puţin timp şi la o temperatură scăzută pentru a-şi păstra nutriţienţii. Conținut și efecte terapeutice Principala substanță activă din ardei este capsaicina care dă culoarea legumei, conținut mai mare au ardeii roșii. Capsaicina este un anticoagulant eficient, care ajută la prevenirea infarctului miocardic și a atacului cerebral. Toate soiurile de ardei contin vitamina C în cantități uriase, dar ardeiul gras verde are de doua ori mai multă vitamina C decât citricele, iar ardeiul roșu iute conține cu 330% mai multă vitamina C decât o portocală. Ardeiul roșu este mai sănătos decât cel verde, cu o cantitate de vitamine A și C de două ori mai mare. Ardeiul verde gras şi gogoşarul sunt surse importante de vitamina A, complexul B, vitamina C, minerale precum fier, cupru, zinc, potasiu, mangan, magneziu, seleniu. Prin vitaminele B2, B3, B6, ardeii ajută la metabolizarea alimentelor, dar şi la producerea de globule roşii şi hormoni. Ardeiul roşu are cea mai mare cantitate de vitamina C dintre toate varietăţile de ardei. Antioxidant puternic, vitamina C stimulează imunitatea şi este necesară pentru sinteza de colagen care intră în structura vaselor de sânge, a pielii şi a oaselor. Remediul ideal pentru diabetici Pacienţilor cu probleme cardiovasculare sau diabeticilor li se recomandă consumul de ardei gras, capsaicina reduce colesterolul rău, fiind şi hipoglicemiantă. Ardeiul gras constituie un adjuvant nutriţional ideal pentru tratamentul medicamentos, mai ales la vârstnici. Aceştia ar putea profita şi de efectul benefic al luteinei din compoziţia gogoşarului.Luteina protejează ochiul de apariţia cataractei şi a degenerării maculare ce poate apărea odată cu înaintarea în vârstă. Ardeiul roşu are cea mai mare cantitate de vitamina C dintre toate varietăţile de ardei. Antioxidant puternic, vitamina C stimulează imunitatea şi este necesară pentru sinteza de colagen care intră în structura vaselor de sânge, a pielii şi a oaselor. Consumul de ardei iute a fost asociat cu un risc mai mic de a face atac de cord sau accident vascular cerebral, iar asta datorită proprietăţilor lor antihipertensive şi hipocolesterolemiante. Consumul de ardei iute poate diminua riscul de ulcer gastric,apariției infecțiilor respiratorii și durerilor articulare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU