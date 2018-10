Idei de afaceri: coacăzul negru

Arbuştii fructiferi-afinul, coacăzul, zmeurul, agrișul-sunt specii cu cerinţe moderate faţă de factorii de mediu, fiind o bună alegere pentru cei care vor să investească înagricultură. Coacăzul se înmulțește ușor, intră repede pe rod, iar fructele au multiple beneficii pentru sănătate și pot aduce venituri substanțiale fermierilor. În ultima vreme, coacăzul negru este tot mai apreciat nu doar pentru fructele gustoase, bogate în elemente nutritive de calitate, ci și pentru mugurii, frunzele și tulpinile sale care conțin uleriuri esențiale și substanțe organice cu multe efecte benefice organismului. Coacăzele, recomanări și efecte terapeutice Există coacăze: albe, roşii şi negre şi toate au proprietăţi nutritive remarcabile. Sunt surse excelente de vitamina C, pe care o menţin în stare stabilă şi activă biologic. Chiar şi după procesare, preparatele din coacăze conţin aproape toată cantitatea de vitamina C din fructele în stare proaspătă. Mai conțin provitamina A, vitamine din complexul B, vitamina P, vitamina PP, antocianine, tanini, săruri minerale, celuloză, acid malic, acid citric şi acid tartic. Coacăzele negre sunt revitalizante, datorită bogăţiei de vitamine şi săruri minerale din compoziţie, o cură de de coacăze şterge oboseala şi readuce energia în organism. Alungă stresul, pentru asta fiind bune atât fructele, cât şi frunzele. Cercetătorii au constatat că infuzia din frunzele coacăzului negru creşte secreţia glandelor ce produc adrenalina, inducând astfel o stare de bine. Uleiul de sâmburi de coacăze atenuează problemele de concetrare şi memorare prin cei doi compuşi remarcabili ai săi: acidul alfa-linolenic şi acidul stearidonic, indispensabili dezvoltării şi bunei funcţionări a neuronilor. Îmbunătăţesc acuitatea vizuală, prin conţinutul mare de antocianine, substanţele fitochimice care protejează ochii de procesele de îmbătrânire, ajută la menţinerea elasticităţii ţesuturilor la acest nivel, îmbunătăţesc vederea nocturnă. Aceste fructe ajută la menţinerea glicemiei la cote normale, prevenind diabetul. Coacăzele sunt ideale în atonii gastrice, servite înainte de masă au funcţie tonică, iar dacă-s consumate după mese favorizează digestia gastrică. Fructele sunt utile, în egală măsură, în diaree şi în dizenterii. Reduc sensibilitatea la infecţii respiratorii şi intestinale și îndepărtează durerea de gât. Poduc diureză cu multă eliminare de acid uric, ceea ce la face foarte utile în gută, litiaze urice şi boli reumatismale sau chiar cardiace şi renale sau în toate cazurile în care s-a acumulat o cantitate prea mare de toxine în organism. Caracteristici și condiții de plantare Coacăzul negru este un arbust rezistent, care poate fi plantat pe orice tip de sol, dar se comportă foarte bine pe solurile umede, ușor acide. Plantarea se face primăvara sau toamna. Specialiștii recomandă plantarea în toamnă, fiind garantată plecarea mai rapidă în vegetație după anotimpul răcoros, unii spun că plantând în toamnă, mai câștigi un an. Intrarea pe rod a plantației depinde de vârsta materialului săditor, uneori primele fructe putând fi observate încă din primul an de la plantare, însă după 3 ani de la înființare se poate vorbi de producții semnificative. Fertilizarea se poate face cu gunoi de grajd sau cu îngrășăminte chimice. Coacăzul necesită tăierea ramurilor bătrâne pentru asigurarea lăstăririi celor noi și implicit asigurarea unei recolte mai bogate.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU