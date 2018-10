Idei de afaceri: castravetele amar

Castraveții amari sunt fructele unei plante care produce insulină vegetală cu efecte benefice asupra diabetului şi a altor boli. Pe plan mondial, castravetele amar este recunoscut și sub denumirea de pepene amar, karela sau goya, fiind cea mai amară legumă din întreaga lume, care întrece inclusiv pelinul. Planta arată ca o liană bogată în insulină care este un antidiabetic veritabil și de cea mai bună calitate. Castravete amar poate creşte în sere, vara pe terasă, balcon sau chiar în apartament. Se folosesc fructele, dar şi lăstarii tineri şi frunzele pentru salate sau în supe. Castravete amar și-a câștigat numele de plantă medicinală încă din cele mai vechi timpuri, când în China era folosită doar pentru familia regală. Iniţial, castravetele-amar, denumit şi Momordica charantia, era o legumă prezentă în alimentaţia zilnică a unor popoare precum India, Nepal, China şi Mexic. Era folosit în dieta celor cu afecţiuni biliare, icter, hemoroizi. Treptat, a ajuns şi la noi, iar în fructele imature şi în seminţele acestei plante a fost găsită aşa-numita „insulină vegetală“, care normalizează glicemia şi reface celulele pancreatice. Castravetele-amar, leacul diabeticilor Castravetele amar este o excelentă sursă de fibre, antioxidanți și vitaminele A, B și C, fiind sărac în carbohidrați, calorii și grăsimi. Castravetele- amar are virtuţi medicinale excepționale, fiind benefic în tratamentul antidiabetic, deoarece are proprietăţi hipoglicemiante şi reface funcţia pancreatică. Mai mult, ajută la prevenirea complicaţiilor diabetului, cum sunt bolile oculare (cataracta) sau obezitatea. castravetel amar este un remediu natural eficient pentru infecțiile bacteriene, pojar, iritații, reumatism, tumori și un ajutor de nădejde pentru ameliorarea durerilor și a evoluției celulelor canceroase. Proteinele din seminţele castravetelui amar inhibă evoluţia infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane (HIV). Frunzele acţioneză contra unor bacterii precum E.coli, stafilococ, salmonella, pseudomona, Helicobacter pylori. Și fructele sunt utilizate pentru a combate aceste bacterii, dar şi în tratarea altor afecțiuni, precum tuberculoza şi ulcerul. Se cultivă ușor, are nevoie doar de căldură și apă Castravetele amar este o legumă exotică recomandată pentru proprietățile terapeutice deosebite, care se cultivă acum și la noi. Un aspect favorabil este acela că această plantă ste destul de bine adaptată climei și solului din țara noastră. Castravetele amar este un fruct de origine asiatică și are nevoie de căldură, un element foarte important în creșterea și dezvoltarea lui. Castravetele amar este o plantă care se cultivă ușor, are nevoie doar căldură și apă, nu și de îngrășământe chimice. Castravetele amar nu este atacat de acarieni datorita gustului său. Castravetele amar se poate cultiva în ghivece. Semințele le putem procura de la magazinele naturiste. Are nevoie doar de lumină și căldură, iar în 2 săptămâni, încep să apară fructele, verzi-gălbui. După ce ai obținut castraveții amari, îi poți păstra până la 2 săptămâni la frigider, îi poți mura, usca sau măcina și consuma un vârf de cuțit de pulbere înainte de fiecare masă. Castraveții se pot consuma verzi, proaspeți, în salate, împreună cu alte legume sau fructe. Se mai pot consuma și uscați, făcându-se ceai din ei, sau sub formă de pulbere presărată în mâncare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU