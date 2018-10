Idei de afaceri: ardeii chili

*Plantă interesantă și chiar aspectuoasă

*Sursă foarte bogată de vitamine B

Ardeiul chili roșu este o plantă foarte interesantă și chiar aspectuoasă. Chili are o aroma picantă foarte puternică si un gust care variază de la picant până la iute si foarte iute, arzător, cum i se mai spune, datorat unui compus fenolic, numit capsaicină, care nu se găseste în ardeiul dulce. Concentrația cea mai mare de compusi se află în semințe și coajă.

Ardeii chili roșii conțin o cantitate mare de vitaminele A si C. Ardeii chili verzi conțin o cantitate mult mai mică din aceste vitamine. Pe lângă acesta, ardeiul chili este o sursă foarte bună de vitamine din grupul B, mai ales de vitamina B6. Chili mai au și potasiu, magneziu si fier. Pe lângă capsaicină, în fructe se găsesc și 1,5% de uleiuri eterice.

Unele specii de ardei chili sunt atât de arzătoare, încât chiar și o atingere este suficientă pentru a crea iritații pielii. La utilizarea lor se recomandă utilizarea mănusilor de cauciuc si în evitarea atingerii ochilor.

Dacă ați mușcat dintr-un ardei prea iute, nu trebuie să beți apă pentru că nu vă va fi de folos. Pentru a stinge senzația de arsură, trebuie să beți lapte, să mâncați iaurt sau ceva acru, lămâie ori lime.

*Ardei chili la ghiveci

Ardeiul chili poate fi crescut cu succes atât în gradină, cât și în ghiveci, în interiorul locuinței, fiind o veritabilă plantă decorativă și un adevarat deliciu culinar.

Ardeiul chili are nevoie condiții ceva mai speciale pentru a se devolta armonios. El trebuie plantat într-un sol afanât la începutul primaverii, vara și toamna, cea din urma situație fiind potrivită mai mult pentru plantarea în ghiveci. În plus, are nevoie și de foarte multe caldură.

Pentru ca solul să-și mențină căldura, în primele dou săptămâni după ce ardeiul a fost plantat, se va evita udarea frecventă. Chiar și așa este indicat ca apa să aibă o temperatură ridicată. După primele două săptămâni, când ardeiul începe să-și fixeze rădăcinile, acesta are nevoie de suficientă lumina, caldură și apă. Dacă atunci când înflorește ardeiul nu este udat corespunzător, fie că îl crești în ghiveci sau în gradina, florile nu vor mai rodi.

Ardeiul iute poate fi strâns de pe arbust și consumat aproape la orice etapă. Inițial, acestia constituie niste fructe verzi și amărui, la maturizare fiind rosii, iuți-dulcii. Este foarte probabil să strângeți roada și în stare semi-coaptă. Dacă veți hotărî să lăsați ardeiul să ajungă la maturitate acasă la dumneavoastră, pe pervaz, atunci să stiți că acest lucru este posibil.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU