Haine din mall vs haine outlet: AVANTAJE si DEZAVANTAJE

Hainele si stilul vestimentar sunt principalele preocupari ale reprezentantelor sexului frumos. Oricat de multe haine am avea in garderoba, noi femeile, suntem mereu in cautarea acelor piese vestimentare care sa ne scoata din anonimat si sa ne puna in valoare frumusetea si feminitatea. Consumerismul e incurajat din toate directiile, prin campanii si mesaje publicitare care mai de care mai carismatice, iar noi ne aflam de multe ori in impas, in ceea ce priveste alegerea celor mai bune optiuni de shopping.

Fie ca ne decidem sa mergem la mall, fie ca facem cumparaturi online, sau sa cautam piese atipice la preturi rezonabile in outlet-uri si magazine second, miza este aceeasi: ne dorim sa aratam bine, sa avem un stil vestimentar impecabil care sa ne confere incredere si siguranta.



Sa vedem, in continuare, care avantajele si dezavantajele unei sesiuni de shopping la mall, respectiv intr-un magazin de tip outlet.



1. Shopping din outlet



Industria outlet a castigat tot mai mult teren in ultima perioada, deoarece ofera posibilitatea consumatorilor de a-si achizitiona haine de brand la preturi rezonabile. Trebuie sa ai, insa, rabdare pentru a selecta acele haine care ti se potrivesc din multimea de stiluri vestimentare prezenta intr-un magazin de tip outlet. In timp ce la mall, hainele sunt grupate pe sezoane, stiluri si culori, outlet-ul este mai putin structurat si organizat.

Totusi, aici ai sansa sa gasesti piese unicat, de la marile brand-uri internationale , la preturi rezonabile. Daca iti cunosti foarte bine stilul vestimentar si iti doresti sa iesi din anonimat, purtand piese mai putin conventionale, magazinele de tip outlet sunt o alegere inspirata. Acestea sunt accesibile si in format online, ceea ce poate fi convenabil pentru programul tau incarcat. Daca vrei sa-ti faci o idee legata de hainele disponibile intr-un outlet, click aici si alege acele piese care iti fac cu ochiul. Poti sa achizitionezi accesorii, pantofi sau rochii din outlet in cele mai variate modele si stiluri, la preturi foarte bune.



2. Shopping la mall



Principalul avantaj al shopping-ului la mall consta in diversitatea ofertei disponibile in materie de haine, pantofi si accesorii. Cele mai cunoscute brand-uri mass-market se gasesc in incinta mall-ului, cu cele mai diversificate modele de haine ce vin in intampinarea fiecarui stil vestimentar. De asemenea, beneficiezi de oportunitatea de a proba hainele inainte de a le achizitiona si poate chiar de a te consulta cu personalul avizat din agazin.

Dezavantajul consta, insa, in faptul ca hainele pe care le gasesti aici sunt facute in serie, si e foarte probabil ca perechea de pantaloni achizitionata recent, sa o vezi la alte 5 fete, absolut aleator. De asemenea, preturile sunt de multe ori nejustificate, avand in vedere calitatea materialelor si croiul de multe ori imperfect. Totusi, mall-ul poate fi cadrul perfect pentru o sesiune de shopping alaturi de cele mai bune prietene, oferind posibilitatea ca dupa sa savurati o cafea sau sa va relaxati la un film.



Asadar, acum ca am trecut in revista cateva dintre avantajele si dezavantajele acestor doua surse de shopping, probabil ca deja simti o afinitate mai mare pentru una din cele doua alternative. Exista si posbilitatea de a-ti dori sa ai in garderoba cateva piese vestimentare unicat, de la marii designeri, pe care le gasesti la preturi accesibile in magazinele outlet, in timp ce piesele basic preferi sa le achizitionezi din mall. In definitiv, indiferent de optiunea aleasa, a avea un stil vestimentar impecabil implica in primul rand autocunoastere, putina inspiratie, si resurse financiare gestionate in mod inteligent.



