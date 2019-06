FRUCTE DE SEZON: PEPENE ROȘU

Medicament natural, ajută la îmbunătăţirea stării de sănătate

Mai nou, acest fruct este supranumit „Viagra naturală”…

Pepenele roşu este vedeta sezonului cald, care ne potoleşte setea şi ne încântă mirosul şi papilele gustative cu savoarea proaspătă şi un gust dulce inconfundabil. Atât de răcoritor şi delicios este că e mai mare păcatul să stea nemâncat…Scriitorul Mark Twain spunea despre acest fruct că „Este un produs de lux al acestei lumi. Când îl guşti, îţi dai seama ce mănâncă îngerii.” Pepenele roşu te poate hidrata de două ori mai mult ca apa, iar licopenul din pulpa acestui fruct te protejează de ultraviolet. Şi beneficiile lui pentru sănătate nu se opresc aici… Pepenele roşu nu este doar un delicios fruct de vară, ci și o veritabilă sursă de sănătate. Consumat pe toată perioada sezonului cald, pepenele devine un adevărat medicament natural care ajută la îmbunătăţirea stării de sănătate a organismului şi la combaterea anumitor afecţiuni. Vitaminele, sărurile şi aminoacizii din pepene combat anxietatea, stresul şi ajută la buna funcţionare a rinichilor şi a sistemului circulator. Mai nou, pepenele roșu este supranumit „Viagra naturală”… Detoxifiant, tratează pietrele la rinichi Pepenele are un conținut foarte mare de vitamina C, care contribuie la îmbunătățirea activității sistemului imunitar. Pepenele roșu reduce toxinele din corp, măreşte diureza şi ajută la eliminarea sării în exces. Sucul de pepene verde ajută la tratarea hepatitei cronice. Pepenele este indicat persoanelor care suferă de hipertensiune,datorită conţinutului scăzut în grăsimi. Sâmburii conţin zinc, fier, omega 6, proteine şi fibre care se absorb uşor în organism. Pe lângă efectul lor antioxidant, sâmburii consumaţi ca atare sunt diuretici. Coaja de pepene verde este o sursă bogată de sili¬ciu şi clorofilă. Siliciul îm¬bu¬nă-tă¬ţeşte activitatea pancreasului, fiind esenţial în fixarea cal¬ciului în organism. La rândul ei, clo¬ro¬fila are pr¬o¬prie¬tăţi antibacteriene şi antifungice şi poate fi consumată sub formă de dulceaţă,uscată sau sub formă de macerat. Diuretic natural, ajută la curățarea rinichilor Pepenele este un diuretic natural care contribuie la creșterea cantității de urină eliminată, dar nu afectează rinichii, așa cum se întâmplă în cazul alcoolului și a cofeinei. Pepenele ajută ficatul în procesul de metabolizare a amoniacului rezultat în urma procesului digestiv, ceea ce ajută rinichii să elimine excesul de lichide. Pepenele este bogat în potasiu și este un excelent electrolit natural, favorizând astfel buna funcționare a nervilor și mușchilor din organism. Nivelul de potasiu din organism este responsabil pentru intensitatea și frecvența cu care mușchii noștri se contractă și controlează nivelul de excitabilitate nervoasă. Pepenele, alături de alte fructe și legume proaspete, are un rol esenţial în reducerea acidității corpului, având un efect alcalin și reducând astfel riscul de a dezvolta afecțiuni cauzate de o dietă cu nivel de aciditate ridicat. în special cea bazată pe carne, ouă și produse lactate. Beneficii pentru frumuseţe Pepenele roşu este o sursă excelentă de nutrienţi ideali şi pentru piele. Există numeroase tratamente cosmetice pe bază de pepene roşu care îţi vor face pielea fină şi strălucitoare, iar acest efect este datorat conţinutului bogat în apă al pepenelui roşu. Astfel, pepenele roşu este ideal pentru hidratarea tenului uscat, exfoliază delicat pielea şi stimulează producţia de colagen, conferind fermitate tenului.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU