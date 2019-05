FRUCTE DE SEZON: CIREȘELE

Oferă un preaplin de culori și arome bogate

Multe beneficii sănătății și sporesc longevitatea

Cireșele sunt mai mult decât un deliciu de sezon, beneficiile lor pentru sănătate fiind impresionante. Gustul e foarte variat, dar delicios. Acrișoare, dulci, amare, de culori albe, roz, roșii, vișinii, cireșele oferă un preaplin de culori și arome bogate. Fructele-vedetă ale sezonului au mai multe calităţi decât aspectul care pur şi simplu îţi lasă gura apă când treci pe lângă ele. Cireșele aduc multe beneficii sănătății și sporesc longevitatea. Cireșele conțin mult potasiu, vitamina C, fiind printre cele mai bogate alimente în antioxidanți, cei care protejează celulele de acțiunea negativă a radicalilor liberi. Ele pot încetini procesul de îmbătrânire, cresc imunitatea, pot avea efect si in cazul durerilor de articulatii. Cireșele întăresc sistemul imunitar, scad presiunea arterială, sunt diuretice, reduc riscul de diabet. Cireșele sunt unele dintre fructele cele mai sarace în calorii, au un conținut ridicat de apă. Bune pentru inimă, creier și sistemul circulator Cireşele sunt bune pentru inimă şi pentru sistemul circulator. Cercetătorii au descoperit că oamenii care au atacuri de cord tind să aibă un nivel scăzut de melatonină, ceea ce poate fi reparat prin consumul de cireşe. Un compus prezent în cireşe, polifenolul, s-a dovedit a fi benefic în procesul de prevenire a formării de cheaguri de sânge. De asemenea, antocianina prezentă în cireşe protejează vasele de sânge de stresul oxidativ, ceea ce implică faptul că cireşele pot ajuta la prevenirea formării de placă arterială. Cireşele sunt bune pentru creier! Melatonina, polifenolii şi antocianinele au dovedit efecte benefice asupra funcţiilor cerebrale. Toate trei protejează celulele creierului de stresul oxidativ şi pot juca un rol în prevenirea demenţei. Cireşele, un antiinflamator natural. Antocianinele reduc inflamarea aproximativ la fel de bine precum medicamentele prescrise de doctor, cu menţiunea că cele din cireşe nu prezintă şi efecte adverse. Cireşele, medicamentul natural care creşte performanţa sportivă. Consumul de cireşe poate ajuta atleţii să scape de durerea post-antrenament care apare la muşchi, ceea ce poate rezulta în mai multe zile de antrenament şi mai puţin timp destinat refacerii. Efectul a fost demonstrat atât în ceea ce priveşte alergatul pe distanţă lungă, cât şi antrenamentul de forţă. Cireşele, bune pentru prevenirea atacurilor de gută. Scad colesterolul și oboseala, sporesc longevitatea Cireşele scad colesteolul din sânge, ajutând astfel la prevenirea bolilor cardiovasculare, a aterosclerozei, a infarctului miocardic şi a accidentelor vasculare cerebrale. Consumate zilnic în sezonul lor, cireşele scad incidenţa bolilor specifice sezonului cald. Aceste fructe au efecte pozitive asupra somnului, înlăturând insomniile şi ajutând persoana în cauză să se odihnească mai bine. Astfel somnul este mai lung, mai liniştit şi mai odihnitor. Cireşele sunt indicate şi celor care se plâng de coşmaruri, căci îmbunătăţesc calitatea somnului. Prin conţinutul ridicat de antioxidanţi, dar şi de vitamine, minerale şi oligoelemente, cireşele ajută celulele corpului să trăiască mai mult şi să îşi menţină funcţiile specifice. Cei care consumă cireşe în sezonul lor îşi cresc uşor speranţa de viaţă. Cireşele joacă şi rol antiinflamator în organism, astfel cei care suferă de boli cronice, de acnee sau de diferite inflamaţii ori prezintă alergii cutanate se pot bucura de efectele antiinflamatoare ale acestora.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU