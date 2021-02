Majoritatea europarlamentarilor au adoptat raportul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, care are un buget de 672,5 miliarde de euro și este cel mai mare program de investiții adoptat vreodată la nivelul Uniunii Europene. Prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, României îi revin 30,4 miliarde euro, dintre care 13,7 miliarde euro granturi (40%) și 16,6 miliarde euro (60%) împrumuturi avantajoase. Drept urmare, fondurile europene vor fi o sursă importantă de finanțare petnru marile proiecte de reformă și modernizare a României. Se poartă discuții ca proiectul autostrăzii Unirii, foarte important pentru nemțeni, să fie finanțat cu fonduri europene. Mai mult chiar, România a obținut asigurări de la comisarul pentru Transport, Adina Vălean, privind un task force de experți europeni care pot sfătui statele membre cu privire la posibilitatea includerii în Facilitatea UE de Redresare și Reziliență a unor proiecte de infrastructură de transport. Avem toate instrumentele necesare pentru a duce la bun sfârșit proiecte importante pentru România și pentru dezvoltarea județului Neamț. În viitorul apropiat, la începutul lunii martie, Planul Național de Redresare și Reziliență va fi finalizat, pentru a fi trimis la Bruxelles spre evaluarea Comisiei Europene și Consiliului. După asta România va putea primi o prefinanțare de aproape 4 miliarde euro în prima jumătate a acestui an. Vom avea posibilitatea să realizăm investițiile în infrastructură, digitalizare; economia verde și alte reforme structurale. Nu trebuie să ratăm aceste oportunități, de care țara noastră are mare nevoie.

Mugur Cozmanciuc Deputat – Președintele PNL Neamț