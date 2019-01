Festivalul Naţional de Arte pentru Liceeni „LicArt”, ediţia a 18-a

• Finaliștii vor fi invitați în Tabăra de Creație „LicArt”, ce va avea loc în perioada 19 – 25 aprilie 2019

În perioada 7 ianuarie – 17 martie, liceenii nemţeni au ocazia să participe la cea de-a 18-a ediţie a Festivalului Naţional de Arte pentru Liceeni „LicArt”, cel mai mare concurs din România, organizat de Clubul Nouă ne Pasă, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei.

Festivalul este deschis tuturor elevilor pasionaţi de poezie şi artă fotografică, înscrişi într-o instituţie de învăţământ preuniversitar acreditată, în clasele IX – XII. Pentru a participa la competiţie, liceenii trebuie să-şi creeze un cont de participant pe site-ul concursului şi să înscrie în concurs un text sau o fotografie. Până la sfârşitul competiţiei, elevii au dreptul de a înscrie câte un text sau câte trei fotografii pe săptămână, la una sau la ambele secţiuni – „Poezie” şi „Fotografie” (categoriile alb-negru, portret şi diverse).

La prima secţiune a concursului vor fi acceptate doar poezii scrise în limba română, cu diacritice. Jurizarea va avea în vedere următoarele criterii: relevanța formulării pentru tema aleasă, valorificarea creativă a limbajului, identificarea elementelor care pot face o idee în legătură cu intenția stilistică a autorului și originalitatea opțiunilor asumate de autor, raportarea limbajului folosit la ideea de coerență și claritate a structurii, imaginilor și limbajului. Înscrierea unui text care nu aparţine concurentului sau care conţine părţi copiate va duce la descalificarea acestuia.

La secţiunea „Fotografie”, concurenţii îşi vor putea înscrie creaţiile la una, două sau toate trei categoriile: fotografie digitală alb-negru, fotografie digitală portret şi fotografie digitală cu tematică diversă. Membrii juriului vor aprecia compoziţia, punctul de staţie, unghiurile abordate, diagonalele, cromatica, mesajul, ideea, momentul declanşării, folosirea geometriei, ingeniozitatea, încadrarea, expresivitatea, plasticitatea, simetria, folosirea luminii şi backgroundul ales.

Orice concurent poate participa atât la secţiunea „Poezie”, cât şi la secţiunea „Fotografie”. Detalii suplimentare pot fi obţinute la adresa www.licart.ro.

„Sunt singurul concurs de arte pentru liceenii din România. Împlinesc 18 ani, ceea ce e surprinzător, dată fiind realitatea românească. Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge la această vârstă înaintată. Mai ales că, de-a lungul timpului, am găsit mulți oameni cu suflet mare, dar prea puțini cu bani, dornici să mă ajute. Dar am supraviețuit și mă încăpățânez s-o fac atât timp cât cred că e nevoie de mine. Prin tot ce-am făcut, m-am oferit și am reușit să fiu printre (prea) puţinele spaţii de afirmare a valorii, în care tinerii se pot exprima, pot comunica, pot fi recunoscuţi şi înţeleşi”, spun organizatorii.

Câştigătorii, recompensaţi cu premii consistente

Cei mai buni concurenţi vor fi recompensaţi cu premii consistente. Astfel, câştigătorii celor trei categorii de la secţiunea „Fotografie” vor primi câte 1800 de lei, în timp ce la secţiunea „Poezie” se vor acorda următoarele premii: premiul I (1800 de lei), premiul II (1200 de lei) şi premiul III (700 de lei).

În ultimii 18 ani, concursul „LicArt” a reunit peste 25.000 de liceeni care au avut posibilitatea să-şi măsoare forţele artistice, să-şi evidenţieze talentul şi să fie apreciaţi de personalităţi remarcabile ale artei şi culturii româneşti.

Totodată, „LicArt” a stimulat simţul artistic al multor tineri, nu doar prin organizarea celui mai mare concurs de acest gen, ci şi prin oferirea, la finalul fiecărei ediţii, a unor premii deosebite sau a posibilităţii de a participa la work-shop-uri susţinute de profesionişti.

Finaliștii vor fi invitați în Tabăra de Creație „LicArt”, ce va avea loc în perioada 19 – 25 aprilie 2019. În cadrul acesteia vor fi anunțați și premiați câștigătorii concursului.

