Farmacia verde: ghimbirul

Rădăcina minune, cu acțiune analgezică și antivirală

Ghimbirul picant este unul dintre condimentele cele mai populare în bucătărie. Rădăcina de ghimbir conține compuşi chimici unici si ocupă si acum un loc deosebit în medicina tradițională. Rădăcina de ghimbir se utilizează în bucătărie sub formă de condiment picant pentru pregătirea aproape a oricărui fel de mâncare, a băuturilor si se consumă chiar si în formă pură. Ghimbirul întărește memoria, tratează ficatul, mărește potența sexuală, previne formarea gazelor în intestine, dizolvă mucusul dens și lipicios care se formează pe pereții stomacului, intestinelor și ale altor organe. Ghimbirul ajută la lichefierea sângelui ceea ce duce la o mai bună alimentare a creierului cu oxigen. Ghimbirul mai posedă și o puternică acțiune antioxidantă și calmantă, crește imunitatea și protejează organismul de paraziți. Ghimbirul conține uleiuri eterice care ajută la motorica intestinului și posedă calități antiinflamatoare, analgezice, sedative, antipiretice și antibacteriene. Se cultivă în seră Ghimbirul se cultivă în seră, deoarece are nevoie de o temperatură ridicată a aerului și de multă umezeală. Solul pentru plantare trebuie să fie afânat și nutritiv, adăugându-se nisip într-o cantitate rezonabilă. Pentru cultivare cumpărați din magazin rădăcini de ghimbir cu colți vii. Înainte de sădire, puneți-le pentru 1-2 ore în apă și plantați-le orizontal, cu colții în sus, într-un ghiveci mare sau recipient. Solul trebuie udat din belșug. Lăstarii tineri vor ieși într-o săptămână jumătate-două. Destul de repede crește verdeața, de aceea nu trebuie admisă uscarea solului. Dacă vara este fierbinte, atunci ghiveciul cu ghimbir trebuie pus în grădină sau în seră. Ghimbirul trebuie ținut la lumină, dar departe de razele directe ale soarelui. Pe toată perioada sa vegetativă, ghimbirul are nevoie de stropiri pentru ca frunzele să nu i se usuce. Stropirea se face seara, atunci când razele directe ale soarelui nu afectează frunzele, în caz contrar picăturile de apă pot provoca plantelor arsuri. Strîngerea roadei de ghimbir începe imedit după îngălbenirea și începutul căderii frunzelor. La început se încetează total udarea, după care rădăcinile se scot și se curăță de resturile de pământ și se usucă timp de două-trei zile la soare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU