Farmacia din natură: angelica

Angelica este o plantă medicinală cu proprietăți terapeutice extraordinare. În popor este cunoscută sub denumirile de iarba celor șapte îngeri, darul îngerilor, anghelica. În tradiția populară planta are însușiri magice, se credea că atrage protecția ingerilor. În Evul Mediu, planta era considerată un panaceu si de aceea numeroase preparate terapeutice aveau în compoziție angelica. Încă din timpul Renaşterii, medicii numeau angelica „Rădăcina Sfântului Spirit”, datorită puterii ei tămăduitoare în tratamentul celor mai grave boli şi în cazul epidemiilor. Angelica a fost utilizată în tratarea multor afecțiuni de călugării benedictini, de alchimistii venețieni. Și în tradiţia populară românească, angelica este o plantă cu puteri magice utilizată și de haiducii ce se adaposteu în Munții Gutâiului. Lumea din această zonă credea că planta lasată la macerat în palincă alungă holera, ciuma, gripele, reumatismul și depresia provocată de vremea rea. Angelica, în flora spontană sau cultivată Planta se dezvoltă bine în regiunile montane și submontane, dar crește bine și în culturi organizate. Angelica este o plantă ce atinge dimensiuni impresionante de 2 m. Tulpina este puternică, cilindrică, stirată fin, care susține frunze cu teacă mare și umflată, Florile sunt grupate în umbrele mari, globuloase de culoare alb-verzui. De la acesta planta medicinala sunt utilizate toate păețile, dar perioada de recoltare a acestora diferă. Rizomii cu rădăcinile pot fi recoltate la sfârșitul verii și început de toamnă. Frunzele recoltate în lunile iunie-iulie trebuie supuse imediat procesului de uscare. Florile și fructele pot fi recoltate când ajung la maturitate, în mijlocul verii. Proprietăți și beneficii asupra organsimului Preparatele obținute din această plantă medicinală au proprieățti tonice, stimulente, carminative, stomahice, inhibitoare și digestive. Curele cu planta angelica sunt indicate pentru a trata depresia, isteria si astenia provocată de vremea rea. Substanțele pe care le are în compoziție actionează asupra sitemului nervos, ajutând la relaxare și detensionare nervoasă. Tinctura de angelică, tei și valeriană are efecte excelente asupra simptomelor provocate de depresie. Afectiuni psihosomatice, dificultate de concentrare, întârziere de dezvoltare mentală la copii sunt ameliorate datorită proprietăților curative ale angelicăi. În astfel de situații, medici recomandă utilizarea pulberei sau a tincturii, preparate care sunt mai concentrate față de ceaiuri sau infuzii. Angelica acționează eficient în stările de colită de fermentație, colită de putrefactie, gastrită hipoacidă și indigestie. Actioneaza ca stimulent și tonic în acelaș timp. Favorizează secreția de sucuri gastrice care îmbunătățesc și normalizează digestia în aceste cazuri. Anorexia si anorexie psihică sunt două afecțiuni tulburatoare care pot fi tratate cu ajutorul acesti plante, care acționează atât asupra sistemului nervos cît și asupra organelor implicate în procesul de digestie. Pudra de angelica ajută la normalizarea funcțiilor organismului. Ceaiurile de planta angelica sunt eficiente în epidemiile de gripă șii virozele sezoniere. Acționează asupra celulelor organsimului întărindu-le și regenerându- le. Acidul cafeic din compoziția rădăcinilor de angelică acționează ca un imunostimulator.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU