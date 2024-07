Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează expoziția de pictură „Explorări cromatice“ a plasticianului Victor Sorin Ploscaru, în Sala Cupola, în perioada 15-31 iulie 2024. Vernisajul va avea loc luni, 15 iulie 2024, începând cu ora 15:00, iar prezentarea va fi făcută de părintele și poetul Dorin Ploscaru. Evenimentul va cuprinde și un moment muzical susținut la pian de George Țăranu, elev în clasa a XI-a la Liceul de Arte „Victor Brauner“ Piatra-Neamț, la profesoara coordonatoare Mariana Anghel.

Victor Sorin Ploscaru este licențiat al Facultății de Litere, specializarea Engleză-Română, Universitatea „Al.I. Cuza“ Iași, promoția 1993, și al Facultății de Informatică din cadrul Universității „Vasile Alecsandri“ Bacău, promoția 2005.

A predat limba engleză la Liceul Teoretic „Ion Borcea“ Buhuși, Școala nr. 1 Podoleni și la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, Colegiul Național „Calistrat Hogaș“, Colegiul Tehnic de Transporturi, toate din Piatra-Neamț.

În ultimii 15 ani, până la ieșirea la pensie în 2021, a fost informatician la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi“ Piatra-Neamț.

„Deși am făcut Facultatea de Litere, fiind întotdeauna atras de frumusețea cuvântului scris, interesul meu pentru arta plastică m-a însoțit încă din copilărie. Ca elev, eram destul de îndemânatic la desen, dar producțiile mele artistice erau sporadice și nu prea încurajate de cei din jur. Fratele meu, mai mare cu șase ani, Dan, care prin anii ’80 era inginer la Bacău, a făcut Școala Populară de Artă și vreo 10 ani a pictat și a avut expoziții în diverse orașe ale țării. Experiența lui m-a influențat foarte mult.

Am început să colecționez sute de albume de artă și să fiu interesat de arta plastică în general, însă fără nicio intenție de a pune mâna eu însumi pe penel sau creion. În ultimii 20 de ani, odată cu apariția internetului, interesul meu pentru pictură și grafică a renăscut. Ani de zile am postat pe Facebook picturi din arta universală până când, într-o zi, acum aproape 10 ani, m-am gândit că ce-ar fi dacă aș încerca și eu. Și de atunci, aproape în fiecare zi, desenez sau pictez câte ceva.

Am făcut, cred, mii de portrete în grafit, cărbune, pastel sau ulei. Câțiva ani m-am ocupat numai de desen, știind că desenul este fundamentul picturii. În ultimii patru-cinci ani am început să pictez, nefiind interesat neapărat de succesul propriu-zis, ci mai mult de capacitatea de a progresa. Fiecare tablou este o căutare sau o incursiune în necunoscut. Am avut totuși și câteva ieșiri publice: acum doi ani, am participat în expoziții colective la București – la Palatul Cotroceni, Muzeul Țăranului Român și Muzeul Literaturii Române. Anul trecut am avut două expoziții personale la Sestri Art Gallery din Piatra-Neamț și una colectivă în același loc. Acum a venit momentul să mă mut puțin mai spre centru. O expoziție este ca o ieșire la scena deschisă în haine de gală și, indiferent cât de mult, sau puțin public ar asista, expozițiile definesc traseul împlinirii estetice a unui artist. Mă bucur că destul de scurtul meu drum artistic m-a adus până aici și, acum, la 60 și ceva de ani, sper să am și pe mai departe resurse și energii creatoare, care să mă țină conectat la aspirațiile tinereții“, a explicat Victor Sorin Ploscaru.