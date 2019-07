Expoziție de pictură Carmen Cărbunariu, la Biblioteca Județeană

Sala Cupola, expoziția de pictură semnată de Carmen Cărbunariu, aflată pe simeze în perioada 1-15 iulie 2019. Expoziția poate fi vizitată de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 17:00, conform programului de vară al Bibliotecii Județene. Vernisajul a avut loc luni, 2 iulie, în prezența președintelui Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Neamț – Ștefan Potop, iar prezentarea a fost făcută de criticul de artă Lucian Strochi. Carmen Cărbunariu este un artist plastic care s-a născut în orașul Piatra-Neamț, în anul 1958. Primii pași în pictură i-au fost îndrumați, cu entuziasm și pasiune, de la vârsta de 10 ani, de sculptorul Pompiliu Clement. Ulterior, a urmat Școala Generală de Muzică și Arte Plastice din orașul natal. În decursul anilor de studiu, pictura devenind pentru ea un mod de exprimare intim și profund. Deși finalizează studiile Universității Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iași, în anul 1980, continuă să-și dezvolte talentul artistic, cu pasiune pentru Tintoretto, Tonitza, Grigorescu, Michelangelo, Rembrandt și Gentileschi. În 1999 emigrează în Italia, unde continuă să picteze și este remarcată de galeristul și curatorul Bruno Cosignani, care o îndrumă spre diverse expoziții și concursuri internaționale de pictură, unde câștigă numeroase premii și aprecieri ale criticilor prof. Manrico Testi, dr. Monica Ferrarini, dr. Sabina Fattibene, prof. Marco Dolfi și dr. Claudia Boldi. Începând cu anul 2011, operele pictoriței Carmen Cărbunariu sunt cotate (în euro) în catalogul bienal „Quotazioni dei pittori e scultori italiani dai 1900 ai nostri giorni“, editat de Asociația „II Quadrato“ din Milano, cu recenzii ale recunoscuților critici prof. dr. Giorgio Falossi și prof. dr. Lorenzo Cipriani. În anul 2013, după licența susținută la „Accademia di Belle Arti“ din Carrara, urmează un Master în „Arte Visuale – Pittura“, sub îndrumarea pictorului prof. Giovanni Chiapello, pe care îl finalizează în 2015 cu nota maxima „110 e Lode“, scriind și un manual practic de pictură, intitulat „Piccolo Trattato di Pittura al olio“. În perioada 2012-2016, pictorița colaborează și cu galeristul și curatorul Claudio Giannini, președintele asociației „Percorsi d’Arte“ Massarosa (Lucca), „Caleidoscopio Art“ și „Il Quadrato“ (Milano), participând la 19 expoziții colective. În aceeași perioadă, Carmen Cărbunariu este invitată să expună operele în 9 manifestări de gen individuale, organizate în galerii de mare prestigiu, cum ar fi: „L’Agostiniana“ Roma, „Europa“ Camaiore, „Internazionale“ Viareggio, „Complesso Monumentale – Villa Giulia“ Roma, „San Carlo dei Barnabiti“ Florența și „Kunstuntilling Klepp Radhus“ Solavegen, Algard- Norvegia. În decursul anilor, artista a creat peste 200 de lucrări de pictură în ulei, acuarelă, grafică, litografie și desen. Operele ei au fost publicate în numeroase cataloage, jurnale și reviste de artă din Italia și Norvegia, bucurându-se de aprecierea publicului, a colegilor artiști și a criticilor de artă. În anul 2017 se întoarce acasă, la Piatra-Neamț, după o absență de peste 18 ani, cu bucuria și speranța că în sfârșit se va putea dedica fără rezerve picturii și desenului. Despre Carmen Cărbunariu „Artist eclectic, cu o personalitate puternică și o convingere fermă asupra propriilor sale mijloace de expresie artistică, arde pașii întru afirmarea picturii sale. De fapt, tablourile sale sunt rezultatul unei native capacități reprezentative și se întâlnesc cu gusturile unei audiențe tot mai largi, câștigând recunoașteri în domeniu, de prestigiu. Sunt picturi care, la sugestia cromatismelor mereu consonante, bine armonizate, se unesc într-o manieră unică, acum aproape pierdută în Italia, manieră a desenului, prin folosirea cu atenție a contrastelor, într-un joc subtil de lumini și umbre, la care se adaugă o funcționalitate exactă în alegerea detaliilor cu valori simbolice evocatoare. Toate acestea declanșează o empatie profundă cu observatorul fascinat de eficacitatea diferitelor reprezentări și de claritatea lor extremă de exprimare care evocă ecouri clasice și provoacă sugestii estetice imediate“ – prof. Manrico Testi, critic de artă, 2010. „Între diversele tematici abordate de Carmen Cărbunariu, «natura moartă» are un loc deosebit, prin strălucirea ce se scurge peste faldurile stofelor din care răsar fructele naturii și obiectele simple din viața cotidiană. Atât este de ajuns pentru ca lumina să pătrundă cu reflexele sale în sticla transparentă, în splendoarea formei și în conținutul fluid închis în diverse geometrii și nuanțe. Sunt ascunse senzații ce urmează un desen bogat și precis în orice detaliu, inspirând emoții de gust și plăcere care favorizează descoperirea frumuseții simple, sensibilitatea intimă și vizibilă care este tipică pentru o mare artistă“ –prof.dr. Giorgio Falassi, critic de artă, 2012. „Carmen Cărbunariu, un artist cu o puternică personalitate hiperrealistă, abordează o mare varietate de teme: natură moartă, portretistică, peisaje etc. Arta sa este o cerce tare continuă a conceptului de realitate într-un semn pictorial curat ce se demonstrează prin claritatea formei. În fața operei sale, observatorul este capabil să perceapă mirosul fructelor și al florilor din natura moartă, îmbogățit de mici detalii cu valoare simbolică, percepe impulsul și mișcarea dinamică a cailor portretizați, reușește aproape să audă muzica de fundal a dansurilor tipice țigănești, al căror ritm și energie sunt accentuate de culorile luminoase și vibrante și de ușurința dansatoarelor clasice. Fiecare tablou are amprenta sa subiectivă, exprimată cu strălucire și claritate“ – dr. Monica Ferrarini, critic de artă, 2014. „În picturile sale există o dragoste pentru tradiție, un respect pentru naturalețea realistă a percepției imediate. Se cercetează cu adevărat tot ceea ce se observă și, mai ales, la nivelul figurilor redate cu acuratețe remarcabilă, cercetând fiecare detaliu al feței și al corpului. Aceste picturi sunt pictate în timp, cu îngrijire infinită, inundate de echilibrul cald al luminilor, reflexe care dezvăluie magia unui vis. lată de ce m-am emoționat admirând colecția picturilor sale, pe care am putut să o văd până acum. Carmen Căr bunariu a înțeles că se poate exprima printr-o pictura figurativă de bună calitate, fără a se închide într-un univers de abstracție pură sau provocare de neînțeles, în care astăzi arta este plină de exemple banale“ – prof. Marco Dolfi, critic de artă, 2016. Apariții în ziare, reviste și cataloage de specialitate naționale și internaționale – 26.03.2011 Ziarul „Ceahlăul“ Piatra-Neamț, pag.4, articolul „O pietreancă s-a lansat în arta plastică, în Italia“ semnat de Angela Brudaru; – 26.03.2011 Ziarul „Monitorul de Neamț“, pag. 24, rubrica Eveniment local, articolul intitulat „Revoluționară în România, pictoriță premiată în Italia“; – 28.03.2011 Ziarul „Adevărul de Neamț“, pag. 16, articolul portret intitulat „Carmen Cărbunariu s-a impus ca pictoriță în Italia“ semnat de Mihael Balint; – 30.05.2011 – Catalogul „QUOTAZIONI DEI PITTORI E SCULTORI ITALIANI NATI DAL 1900 AL NOSTRI GIORNI“, ediție îngrijită de criticii de artă dr. Giorgio Falossi și dr. Lorenzo Cipriani, editată de Casa Editrice „Il Quadrato“ di Milano, la pag. 40; – 23.12.2011 – Catalogul Colateral „54° BIENNALE Dl VENEZIA“, editat la Centrul „Il Quadrato“ din Milano, opere și aprecieri critice, pag. 58, 59, 60; – 27.08.2012 – „CATALOGO ARTEXPO AREZZO 2012“, ediția Caleidoscopio Arte, pag. 12; – 25.11.2012 – Catalogul „GLI ULTIMI 50 ANNI NELLA PITTURA E LA SCULTURA ITALIANA“, Casa Editrice „II Quadrato“ di Milano, pag. 93; – 08.12.2012 – Catalogul „LA FESTA DELL’ARTE di incontri- confronti“ cu recenziile criticului de artă Claudia Baldi, pag. 28-29; – 05.04.2013 – Catalogul „INCONTEMPORANEA“ editat de Agora și „Roma Capitale“, pag. 33-40; – 14.04.2013 – Ziarul „IL TIRRENO“ din Italia, pag. VIII Camaiore-Massarosa, publică articolul intitulat „CARMEN CĂRBUNARIU MOSTRA PERSONALE ROMA GALLERIA AGOSTINIANA PIAZZA DEL POPOLO“ cu subtitlul „Pittrice rumena di adozione viareggina, le sue opere apprezzate a livello internazionale“; – 18.04.2013 – Ziarul „LA NAZIONE“ din Italia, pag. 17, rubrica Agenda Versilia / Fatti & Personaggi, publică articolul intitulat „Successo a Roma della Cărbunariu“; – 17.07.2013 – Catalogul „l° BIENNALE DELL’ACQUERELLO E DEL DISEGNO“ la Modena, editat de Caleidoscopio Arte SRL, pag. 54-55; – 20.08.2013 – Catalogul „TRIENNALE DEL’ASTRATTO E FIGURATIVO”, editat de TRITTICO ART MUSEUM cu aportul criticului de artă dr. Sabina Fattibene, Roma, pag 16; – 30.08.2013 – Revista „LIBURNI ARTE E CULTURA“, nr. 8/2013, rubrica de Artă și cultură „Open/space“ ON-LINE NR. 8/2013, pag. 6-7, unde se publică un articol amplu despre opera pictoriței Carmen Cărbunariu și se conferă titlul de „Artista lunii“; – 30.09.2013 – Catalogul „ABSTRACTION“, editat de „Caleidoscopio Arte“ pag. 32-33; – 30.10.2013 – Catalogul „ARS NOSTRA – drawing and watercolor“, editat de „Caleidoscopio Arte“ în colaborare cu criticul de artă Claudia Baldi, pag. 28-29; – 30.11.2013 – Catalogul „ANALISI CRITICA – Dalia tradizione classica al fascino dell’avanguardia con quotazioni degli artisti nati dai 1900 ai nostri giorni“, Editura „II Quadrato“, Milano, pag. 72 și 340; – 29.06.2014 – Catalogul „DE NATURA PINGENDI“, realizat de Claudio Giannini, editat de Caleidoscopio Arte by Teknart srls, pag 36-37; – 30.10.2014 – Antologia „PITTORI CONTEMPORANEI VERSILIESI“ volumul 1 și 2, editat de Caleidoscopio Arte by Tekn-art srls, redactor Claudio Giannini, pag. 34-35; – 20.11.2014 – Ziarul „GJESDALBUEN“ din Norvegia în care se publică un articol despre opera artistei și expoziția bipersonală intitulată „Kunstunstilling Klepp Radhus“, Solavegen, pag. 40; – 07.08.2015 – Catalogul „GLI ARTISTI DELL’ACQUA“ la Vila Borbone din Viareggio, realizat de Claudio Giannini, editat de Caleidoscopio Arte by Tekn-art pag. 53-55; – 29.01.2016 – Catalogul „II0 BIENNALE DELL’ACQUERELLO E DEL DISEGNO Dl PALAZZO DUCALE MASSA“ la Palatul Ducal din Massa, Italia, editat de Caleidoscopio Arte srls, pag. 124,125. – 30.06.2016 – Catalogul „TOSCANA IN FIORE NELLA PITTURA DEL NOVECENTO“, editor Caleidoscopio Arte by Tekn-art srls, pag. 28-29; – 30.10.2016 – Catalogul ,,L’ARTISTA ALLO SPECCHIO“, realizat de Asociația „Percorsi d’Arte“ și editat de Caleidoscopio Arte by Tekn-art srls, sub patronatul Primăriilor Pietrasanta și Massarosa, pag. 74-77.