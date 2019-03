EXERCIŢIU ISU NEAMŢ: Accident rutier major cu victime în Cheile Bicazului- Hăşmaş

Exerciţiu intern cu forţe şi mijloace în teren(EXFT) în cazul producerii unui accident rutier major, cu victime multiple, pe raza UAT Bicaz-Chei respectiv pe DN12 C, în aria protejată Cheile Bicazului – Hăşmaş, şi aplicarea Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Neamţ Ieri, 20.03.2019, începând cu ora 18:00, s-a desfăşurat un exerciţiu intern cu forţe şi mijloace în teren(EXFT) cu tema ”Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „PETRODAVA” al judeţului Neamţ în cooperare cu alte componente ale sistemului de management al situaţiilor de urgenţă pentru intervenţia în cazul producerii unui accident rutier major, cu victime multiple, pe raza UAT Bicaz-Chei respectiv pe DN12 C, în aria protejată (cfm H.G. nr. 1.284 din 24 octombrie 2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România) Cheile Bicazului – Hăşmaş, şi aplicarea Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Neamţ”. La acţiune au participat reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, astfel: 8 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ; 8 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltul” al judeţului Harghita; 8 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ; 8 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ; 8 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ; 8 Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ; 8 Centrul de Primire Urgenţe a Spitalului Bicaz; 8 Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ; 8 Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Neamţ; 8 Direcţia Silvică Neamţ – Ocolul Silvic Bicaz; 8 Garda Forestieră Judeţeană Neamţ; 8 Serviciul Public Salvamont Neamţ; 8 CLSU com. Bicaz-Chei; 8 Secţia Drumuri Naţionale Piatra Neamţ a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A; 8 Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş R.A. SCENARIUL EXERCIŢIULUI În ziua de 20.03.2019 la orele 17.57, prin sistemul B.R.A.U. „112” Neamţ, dispeceratul unităţii primeşte un apel de la un participant la trafic, despre faptul că în Cheile Bicazului, pe DN12 C s-a produs un accident rutier, între un microbuz pentru transport persoane şi alte două autovehicule. Din primele estimări ale apelantului există un număr de aproximativ 8 victime. Numărul apelurilor de urgenţă cresc, numeroase persoane care tranzitează zona observând accidentul. Din informaţiile primite, există scurgeri de carburant din ambele autovehicule. De la unul dintre autovehicule a izbucnit un incendiu care s-a propagat la vegetaţia arbustivă. Unii participanţii la trafic sau oprit pentru a interveni sau din curiozitate, alţii au încetinit, îngreunând astfel accesul forţelor de intervenţie, creând pericolul producerii unor alte accidente. Prin acest exercițiu si-au propus următoarele: verificarea modalităţii de punere în aplicare a Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Neamţ; verificarea funcţionării fluxului informaţional decizional; verificarea capacităţii de cooperare pe timpul misiunilor de intervenţie cu forţe aparţinând MAI; antrenarea autorităţilor responsabile, definite prin H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, pentru managementul tipului de risc simulat; antrenarea personalului unităţii pentru conducerea operaţiunilor şi coordonarea forţelor venite în sprijin de la alte unităţi utilizând mijloace de comunicaţii (radiotelefoane SEPURA).