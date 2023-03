Anul acesta exercițiul planificat a fi desfășurat in unitățile de învățământ a coincis cu exercițiul de alarmare „Miercurea alarmelor”.

ISU Neamț în colaborare cu ISJ Neamț a organizat și desfășurat în data de 01.03.2023 exerciții de evacuare în caz de cutremur în toate unitățile de învățământ din județul Neamț. Astfel de exerciții se desfășoară în județul Neamț începând din anul 2013, pe 28 februarie (Ziua Protecției civile în România), dar și pe 13 octombrie (Ziua Internațională pentru Reducerea riscului la Dezastre), pentru a familiariza cetățenii cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur.

Exercițiul de evacuare a avut ca temă Activitatea personalului didactic și a elevilor din județul Neamț pe timpul și imediat după producerea unui cutremur.

Această activitate a avut ca scop conștientizarea riscului, dar și formarea deprinderilor pentru a putea acționa corespunzător în cazul producerii unui astfel de eveniment.

Exercițiul a presupus:

✔anunțarea producerii situației de urgență la ora 09:45, când au fost acționate sirenele din tot județul

✔comportamentul adecvat ce trebuie adoptat în cazul producerii unui cutremur:

‼adăpostirea copiilor sub bancă, masă, grindă sau tocul de la ușă. În cazul în care sunt persoane ce au fost surprinse pe hol, se recomandă ca acestea să se așeze în poziția ghemuit cu mâinile deasupra capului lângă peretele interior, îndepărtându-se de ferestre

‼deschiderea ușii de la clasă de către cadrul didactic (aflat la ora de curs) și poziționarea acestuia sub tocul de la ușă,

‼evacuarea copiilor din clase (cu recomandarea de a-și acoperi capul cu o carte sau ghiozdanul) după ce cadrul didactic s-a asigurat că se poate efectua în condiții de siguranță

‼efectuarea prezenței elevilor, pe clase, la locul de evacuare (stabilit) și înștiințarea conducerii unității de învățământ.

Regulile de comportament în astfel de situații sunt prezentate în cadrul campaniei naționale Nu tremur la cutremur. Campania a fost iniţiată în anul 2015 şi are ca obiectiv de bază informarea, conștientizarea și pregătirea populației pentru a reacționa corect în situația producerii unui cutremur de magnitudine ridicată.

Conform datelor centralizate, la acest exercițiu au participat 61503 elevi și 5265 cadre didactice și personal auxiliar din unitățile de învățământ nemțene.

Ca urmare a manifestărilor seismice ce au avut loc în ultima perioadă în Turcia dar și în România, cetățenii au înțeles importanța cunoașterii modului de comportare ce trebuie adoptat în astfel de situații. Astfel, 53 primării, 6 operatori economici și 5 instituții publice au participat la exercițiul desfășurat cu ocazia evenimentului „Miercurea alarmelor”. 1977 persoane din cadrul acestor entități au reacționat corespunzător modului de comportare în cazul producerii unui cutremur atunci când s-au auzit semnalelor sirenelor.

Cu speranța că astfel de acțiuni desfășurate de ISU își ating scopul, recomandăm cetăţenilor să participe la exercițiile și activitățile de informare preventivă menite să creeze un comportament adecvat fiecărei situații de urgență ce poate apărea.