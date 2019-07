DSP NEAMȚ: Săptămâna mondială a alimentației la sân, 1-7 august 2019

Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân (SMAS) este celebrată în fiecare an în perioada 1- 7 august, în peste 120 de ţări, dintr-un motiv foarte simplu, alăptarea este una dintre cele mai eficiente modalități de a oferi copiilor de pretutindeni cel mai bun început în viață. Alăptarea este o soluție universală care oferă tuturor un start corect și șanse egale în viață. Alăptare exclusivă – hrănirea sugarilor numai cu lapte matern în primele șase luni de viață – ajută copiii să crească, prevenind subnutriția, promovând dezvoltarea creierului și reducând riscul ca aceștia să devină supraponderali. Alăptarea este, de asemenea, primul vaccin al nou-născutului, oferind anticorpi vitali și o stimulare a imunității. De la primele momente ale vieții copilului, alăptarea poate însemna diferența dintre viață și moarte. Punerea nou-născuților la sân în prima oră de viață garantează împotriva deceselor în prima lună de viață. De aceea, Adunarea Mondială a Sănătății a îmbrățișat sărbătorirea anuală a Săptămânii Mondiale a Alăptării de către statele membre, ca o modalitate valoroasă de a susține, proteja și promova alimentația la sân în întreaga lume. În ciuda acestor beneficii clare, mulți copii nu sunt alăptați. La nivel global, numai aproximativ doi din cinci dintre toți nou-născuții sunt puși la sân în decurs de o oră de la naștere – și numai 40% dintre copii sub șase luni sunt alăptați exclusiv. Conform unui studiu desfășurat în 2016 de Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi UNICEF, în România, rata alăptării exclusive a fost de 12,6%, printre cele mai mici din Europa. Datele analizate în dinamică, indică o scădere a ratei alăptării exclusive în ultimii ani. În Studiul sănătăţii reproducerii (2004,) prevalenţa alăptării exclusive era de 14,4 %, iar în studiul privind Statusul nutriţional al copiilor sub 5 ani (2005) prevalenţa alăptării exclusive era de 20,8%. Analiza detaliată a prevalenței alăptării exclusive a copiilor mai mici de 6 luni pe grupe de vârstă lunare relevă că în prima lună de viaţă, ponderea copiilor alăptaţi exclusiv depăşeşte doar cu puţin 30%. Indiferent de studiul pe care lam considera de referinţă prevalenţa alăptării exclusive a scăzut în ultimii 7-8 ani. Iniţierea alăptării în prima jumătate de oră s-a realizat la 8,3 % dintre nou-născuți. Campania are ca obiectiv general asigurarea unei nutriții optime a copiilor până la vârsta de 24 de luni, iar ca obiective specifice în acord cu obiectivului OMS, creșterea la 50% a copiilor alimentați exclusiv la sân în primele 6 luni de viață, până în anul 2025. Trebuie subliniat rolul pozitiv pe care alimentația la sân exclusivă îl are asupra sănătății nounăscutului și prevenirii îmbolnăvirilor și a mortalității premature a acestuia. Există dovezi temeinice că o alăptare eficientă are numeroase efecte asupra:  copilului: combate bolile infecțioase, reduce incidența și severitatea diareei, reduce infecțiile respiratorii și otita medie acută, previne malocluzia și cariile dentare și sporește inteligența, etc.  mamei: creşte distanţa dintre sarcini, reduce riscul de cancer mamar și ovarian și reduce riscul de hipertensiune arterială, etc. Cu ocazia Săptămânii Mondiale a Alimentației la Sân în judeţul nostru se organizează următoarele acţiuni:  transmiterea materialelor informative pe această temă primite de la INSP Bucuresti către reţeaua de mediatori sanitari/asistenţi medicali comunitari din judeţ prin intermediul poştei electronice;  activităţi de informare-educare derulate la maternități și secțiile de pediatrie ale spitalelor din Piatra Neamț și Roman;  tipărirea și distribuirea de pliante în unități medico-sanitare și asistenților medicali comunitari/mediatori sanitari din județ;  postarea pe site-ul DSP Neamț și pe pagina de facebook a compartimentului a materialelor primite în format electronic de la INSP București. Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură finanţarea, coordonarea, analiza şi evaluarea rezultatelor campaniei.