„Drept la replică“?

Nota Redacţiei: publicăm acest drept aşa cum a fost trimis redacţiei, cu precizarea că în publicarea articolelor menţionate (din păcate, autorul replicii nu a precizat despre ce articole este vorba, preferând doar linkurile) s-au folosit declaraţiile ad-litteram ale celor interviavaţi. Ştim că subiectul este de un real interes şi că dezbaterile pe această temă se fac de cele mai multe ori la cote deosebit de tensionate, însă Ziarul Ceahlăul s-a limitat în a publica într-un mod absolut obiectiv această temă.

Am observat că pe site-ul redacției dvs. au apărut două articole care prezintă într-un mod denaturat o declarație pe care am făcut-o în urmă cu câteva zile. Astfel, doresc să îmi exercit dreptul la replică. 1. Pentru articolul: https://ziarulceahlaul.ro/117904-2/ În primul rând, pun sub semnul întrebării veridicitatea declarațiilor unor așa-zise asociații de elevi, căci în articol nu este specificat care sunt persoanele care și-au asumat respectiva poziție. Totodată, dacă Asociația Elevilor din Bacău există și a avut activitate în ultimii ani, asociațiile de elevi din Suceava și Cluj sunt, probabil, niște organizații fantomă. Reprezentativitatea unui organism nu este dată de personalitatea juridică. În plus, dacă în articolul postat inițial pe „VranceaMedia” se vorbea despre Asociația Elevilor din Bacău, ulterior s-a modificat în Asociația Tinerilor Elevi Băcăoani (organizație care nu există). În al doilea rând, reprezentativitatea CNE și a substructurilor sale rezultă tocmai din modul în care se realizează alegerile pentru ocuparea funcțiilor: reprezentantul clasei este ales de către toți elevii clasei, componența Biroului executiv al Consiliului Școlar al Elevilor este ales de către toți elevii unității de învățământ sau, în cazuri extraordinare, de către Adunarea generală a Consiliului Școlar al Elevilor (care este formată din reprezentanții claselor), Biroul executiv al Consiliului Județean al Elevilor este ales de către toți președinții consiliilor școlare ale elevilor din acel județ, iar Biroul executiv al Consiliului Național al Elevilor este ales de către reprezentanții tuturor județelor din România (+Municipiul București). În al treilea rând, CNE beneficiază, într-adevăr, de fonduri din bugetul MEN, însă doar pentru activitățile specifice (organizarea Adunărilor generale ale CNE – masă, cazare, transport, organizarea Adunărilor generale ale CJE – transport, desfășurarea unor deplasări în teritoriu). Niciun membru al CNE sau al substructurilor sale nu beneficiază de o remunerație din partea MEN care să rezulte din calitatea de membru al CNE sau al substructurilor. Primirea de fonduri din partea MEN nu afectează din niciun punct de vedere (cu excepția celui financiar) independența CNE, fapt ce poate fi confirmat de poziționările structurii cu privire la temele educaționale. Dintre campaniile și demersurile de succes ale CNE enumăr: aprobarea Statutului Elevului, interzicerea sancționării elevilor pentru nepurtarea uniformelor, campania „Planurile-cadru au nevoie de o schimbare reală!”, campania „Elev, NU deținut!”, introducerea obligativității acordării burselor pentru elevi într-un cuantum minim și Rezoluția privind viziunea reprezentanților elevilor asupra sistemului de învățământ. În ultimul rând, atrag atenția asupra modului tendențios în care a fost realizat articolul, prin trunchierea declarațiilor făcute, având ca rezultat propagarea de fake news. 2. Pentru articolul: https://ziarulceahlaul.ro/liceenii-din-borca-pun-sub-semnul-intrebarii-deciziile-consiliului-national-al-elevilor/ Reprezentativitatea CNE și a substructurilor sale rezultă tocmai din modul în care se realizează alegerile pentru ocuparea funcțiilor: reprezentantul clasei este ales de către toți elevii clasei, componența Biroului executiv al Consiliului Școlar al Elevilor este ales de către toți elevii unității de învățământ sau, în cazuri extraordinare, de către Adunarea generală a Consiliului Școlar al Elevilor (care este formată din reprezentanții claselor), Biroul executiv al Consiliului Județean al Elevilor este ales de către toți președinții consiliilor școlare ale elevilor din acel județ, iar Biroul executiv al Consiliului Național al Elevilor este ales de către reprezentanții tuturor județelor din România (+Municipiul București).

În așteptarea publicării replicii mele, Petru Apostoaia Președinte Consiliul Național al Elevilor