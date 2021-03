Domeniul transporturilor este unul atat de important incat cu greu ne-am putea imagina ca exista companii de transport marfa care nu au ajuns sa se bucure inca de un succes incontestabil. Ceea ce nu luam insa de multe ori in calcul este faptul ca acest domeniu este unul deosebit de competitiv, astfel ca fara abordarea unor strategii de marketing eficiente, este destul de complicat sa se vorbeasca despre succes. Desigur, calitatea produselor si serviciilor oferite ramane un factor important pentru succes, insa daca nimeni nu va auzi despre compania pe care o administrezi, acest detaliu aproape ca va fi irelevant. Din acest motiv, crearea unei imagini si a unui brand puternic, reprezinta in momentul actual un aspect pe care ar trebui sa il aiba in vedere orice administrator de companie de transport si nu numai.

Promovarea companiei de transport pe care o reprezinti se poate realiza printr-o varietate de moduri, de la servicii de promovare speciale, pana la promovarea proprie, prin modul in care sunt oferite serviciile si produsele sau prin felul in care este tratata clientela. Astfel, daca ai o companie de transport marfa, pe care iti doresti sa o duci pe culmile succesului, iata cativa pasi pe care ii poti urma.

Asigura-te ca oferi intotdeauna servicii de calitate.

Calitatea serviciului oferit este cu certitudine unul dintre aspectele care il va interesa cel mai mult pe un client, de aceea este foarte important sa nu faci niciodata compromisuri in acest sens. Inca de la inceput este recomandat sa te asiguri ca flota de camioane disponibila este suficienta pentru a putea asigura acoperire pe toate rutele prestabilite. Spre exemplu, daca oferi servicii de transport marfa Romania-Spania, este esential sa nu te abati de la aceasta daca flota de camioane nu iti permite sa iesi in afara rutelor prestabilite. Un serviciu de transport de calitate inseamna o marfa ajunsa intacta la destinatie si si mereu la timpul potrivit.

Acorda atentie flotei de camioane.

Desi poate parea un aspect mai putin relevant, modul in care flota de camioane arata si functioneaza sunt detalii ce pot spune o multime de lucruri despre atentia pe care tu o oferi propriilor clienti. Din acest motiv, este recomandat sa inlocuiesti in timp util toate piesele pentru camioane ce prezinta semne de uzura si care pot crea probleme pe durata transportului, insa totodata este important si ca vizual aceste masini sa fie cat mai bine intretinute. O flota de camioane prezentabila poate spori in mod cert increderea potentialilor clienti in serviciile de transport pe care tu le oferi.

Invata sa fii cat mai flexibil in negocierea preturilor.

Pretuile serviciilor pe care le oferi nu ar trebui sa fie unele standard, ci este recomandat ca acestea sa fie adaptate in functie de posibilitatile clientului, de vechimea colaborarii cu respectivul client, de cantitatea de marfa ce trebuie transportata etc. Toate aceste detalii ar trebui luate in calcul inainte de a stabili un pret. Gasirea unui echilibru perfect si flexibilitatea ta sunt lucruri care cu certitudine vor conta enorm pentru un client care se va simti inteles si apreciat.

Asigura intotdeauna marfa pe care o transporti.

Asigurarea marfurilor transportate reprezinta o forma suprema de respect fata de clientii tai avand in vedere ca in acest mod, acestia vor fii despagubiti in situatia in care ceva se intampla cu marfa lor. Desi este un lucru ce presupune un cost pentru tine, acest detaliu este unul deosebit de important pentru toti cei care analizeaza serviciile pe care tu le oferi.