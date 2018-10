Doi șoferi aproape de comă alcoolică: unul a generat un accident, celălalt a fost oprit la timp

În seara de 7 octombrie, poliţiştii din cadrul Secției de Poliţie Bicaz au intervenit la un accident rutier, soldat cu vătămarea corporală a două persoane, produs în localitatea Poiana Teiului. Șoferul, un tânăr în vârstă de 21 de ani, avea o alcoolemie de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, adică aproape de comă alcoolică!

Din primele cercetări a rezultat faptul că tânărul de 21 de ani, din Grumăzești, a condus un autoturism pe DN15, din direcția Borsec – Poiana Teiului. Acesta ar fi pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 29 de ani, din Farcaşa, rezultând vătămarea corporală a celor doi participanţi la trafic. Bărbatului de 29 de ani i-au fost acordate îngrijiri medicale fiind transportat la spital. După producerea accidentului rutier, conducătorul auto de 21 de ani ar fi părăsit locul accidentului, fiind identificat imediat de către poliţişti, care l-au condus la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați alcooltest, rezultatul indicând o valoare de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului de 21 de ani, iar în cazul bărbatului de 29 de ani, rezultatul a fost negativ.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi părăsirea locului accidentului.

În aceeași zi, poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Horia au depistat un localnic, de 48 de ani, care conducea un autoturism, în timp ce avea o alcoolemie de peste 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Fiind condus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta a refuzat acest lucru. Poliţiştii continuă cercetările asupra bărbatului, sub aspectul comiterii infracţiunii de refuz recoltare de probe biologice.

Polițiștii precizează că refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive, reprezintă infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Geanina NICORESCU