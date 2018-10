Din viaţa Societăţii Scriitorilor din Judeţul Neamţ Premiul naţional pentru proză „M. Sadoveanu”, nominalizările la a patra ediţie

Ediţia din acest an a Premiului naţional pentru Proză „M, Sadoveanu”, acordat de Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ şi revista „Antiteze”, proiect finanţat de CJ Neamţ, are momentul de culminaţie sâmbătă, 27 octombrie 2017, ora 11, cu prilejul manifestării „Sadoveniana”, când va fi anunţat numele premiatului, la Muzeul „C. Hogaş” din Piatra Neamţ. Juriul, alcătuit din scriitorii: Raluca Naclad, Constantin Tomşa şi Cristian Livescu (preşedinte), a făcut următoarele nominalizări: – Vasile Popa Homiceanu, autorul volumului de proză Despre lucrurile prime, Editura Limes, Cluj, 2017, lucrare care completează trilogia Paradisul pierduţilor, Premiul pentru proză al USR, Filiala Iaşi, 2017; – Constantin Ardeleanu, autorul volumului de proză Fruntaş Cătare. Strategul buclucaş. Editura Detectiv literar, Bucureşti, 2017. – Eugen Verman, autorul scrierii memorialistice Noi, cei de pe „Lăpuşneanu”, Editura Corgal Press, Bacău, 2017. Cei trei autori au în comun faptul că sunt originari din judeţul Neamţ şi că sunt cunoscuţi în rândul iubitorilor de literatură nemţeni, bucurându-se de aprecieri. Laureaţii ediţiilor precedente ale Premiului pentru proză „M. Sadoveanu” au fost scriitorii Florin Vasile Bratu, Constantin Munteanu şi Bică Nelu Căciuleanu. SADOVENIANA, la a 48-a ediţie, şi acordarea Premiului naţional de proză „Mihail Sadoveanu” Sub egida Consiliului Judeţean Neamţ, având ca organizatori Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ, Reprezentanţa Neamţ din Filiala Iaşi a USR, împreună cu Revista „Antiteze”, vor avea loc activităţile celei de a 48-a ediţii a manifestării SADOVENINA şi acordarea Premiului Naţional pentru Proză „Mihail Sadoveanu”. Cu acest prilej, sâmbătă 27 octombrie 2018, ora 11, la Muzeul „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ va avea loc simpozionul „Războiul pentru întregirea României şi Marea Unire în opera lui Mihail Sadoveanu. 138 ani de la naşterea marelui scriitor”, cu participarea pr. prof. Mihai Daneliuc, custode muzeograf la Muzeul „M. Sadoveanu” de la Mănăstirea Neamţ. În continuare va fi lansat nr. 52 (2/ 2018) al revistei ANTITEZE, apărut de curând. Vor fi acordate Diplome de onoare unor membri, membri de onoare şi colaboratori ai SSJN. „Sadoveniana” va continua la sfârşitul săptămânii viitoare la Centrul cultural „M. Sadoveanu” din Tupilaţi. Proiectul este integrat editării revistei ANTITEZE, cu sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ A apărut un nou număr al revistei „Antiteze” Zilele acestea a apărut nr. 52/ 2/ 2018 al revistei „Antiteze”, editată de Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, printr-un proiect finanţat de Consiliul Judeţean Neamţ. Din sumarul bogat şi divers reţinem: La Centenar – „Scriitori români, combatanţi în războiul pentru întregirea României”, articol de Sorin Grumuş; Mihaela Cristina Verzea – „Aurel Băeşu, în patrimonial Muzeului de Artă Piatra Neamţ”; Adrian Silvan Ionescu – „Aurel Băeşu şi Marele Război”; Cristian Livescu – „Ion Pecie şi subversiunile licenţioase ale lui Ion Creangă” (eseu); Violeta Lăcătuşu, „Fiul meu” (proză); Cristina Panaite, „Puterea cărţilor cenzurate” (eseu); Cristian Livescu, „Lucian Vasiliu, Templul-Carte şi Noua ordine mondială a lecturilor” (cronică literară); Violeta Simina Moşu, „Elogiu Cărţii. În dialog cu scriitorii Tatiana Niculescu și Ștefan Mitroi”; Radu Cernătescu, „Despre naşterea temei Egiptul Ocult în Teologia medievală” (eseu); Despre poet şi poezie (V); Cristina Talpan, „Arta de a fi incomod” (eseu); „Arta, un refugiu şi un mod de a fi liber”, Interviu cu plasticiana de renume internaţional Mimi Revencu (autoarea compoziţiei de pe coperta revistei); Radiografia Festivalului de Teatru Piatra Neamţ 2018, ediţia nr. 30; Emanuel Bălan, „Presa evreiască din judeţul Neamţ (secolele XIX-XX)”; Note de lector de Constantin Tomşa; Toponime din ţinuturile Neamţ şi Roman în opera lui Mihail Sadoveanu; Târgul de carte LIBRIS 2018, la Roman; Eveniment; Mic dicţionar de argou etc.

Mariana OLTEAN TUDOSE