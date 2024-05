O masă mai sățioasă, proteinele contribuind la nivelul de energie al copilului

*Întărește imunitatea, reglează zahărul în sânge, previne bolile cardiovasculare

Orezul roșu este un orez integral cu coaja exterioară roșie, gust delicios de nucă. Este o combinație între orezul sălbatic și cel de cultură. Are bobul lung, de culoare roșiatică sau maro-castaniu..Orezul roșu are nuanță roșie la suprafață, dar în interior este alb. În timpul fierberii, apa devine roșie, la fel și legumele care fierb lângă acest tip de orez. Se consuma fiert în piureuri, salate, budinci, supe, înlocuind cu succes orezul integral sau chiar pe cel negru. Orezul roșu are proprietăți nutritive de excepție, se remarcă efectul său împotriva colesterolului.

Orezul roșu are multe proprietăți curative care mențin organismul sănătos. Mai mult, orezul roșu este recomandat în meniul copiilor și datorită culorii sale vesele, care trezește apetitul celor mici. Orezul roșu de cea mai bună calitate este cel provenit din Franța, regiunea Camargue. Orezul roșu se găsește în supermarkerturi sau în magazinele naturiste.

*Coținut ridicat de vitamina E, antioxidanți naturali și minerale esențiale

Orezul roșu se deosebește de celelalte tipuri de orez prin cantitatea de vitamina E și antioxidanții naturali conținuți. Orezul roșu conține vitamina B6, este o sursă excelentă de magneziu, fier, mangan, zinc, minerale ce întăresc sistemul imunitar și feresc organismul de acțiunea radicalilor liberi. Orezul roșu este important datorită fibrelor și a carbohidraților complecși care reglează nivelul de zahăr din sânge, reduc colesterolul rău, mențin sănătatea vaselor de sânge, previn bolile cardiovasculare.

Spre deosebire de alte tipuri de orez, în orezul roșu se găsesc lignani, un grup de compuși chimici cu rol esențial în toate procesele oragnismului uman. Acest grup de lignani previne apariția cancerului, reglează nivelul hormonal, ajută la întărirea sistemului imunitar, alături de antioxidanți.

În plus, o masă ce conține orez roșu va fi mai sățioasă, proteinele contribuind la nivelul de energie al copilului. Orezul roși=u este benefic atât pentru copii, cât și pentru adulți, orezul roșu reprezintă o alegere sănătoasă ce ține obezitatea și alte probleme de sănătate la distanță.

*Drojdia de orez roșu, remediu natural pentru colosterol

Drojdie de orez roșu a devenit foarte la modă astăzi, deși a fost folosit din vechime în medicina tradițională chineză. Când orezul intră în contact cu o ciupercă microscopică, Monascus purpureus, fermentează și capătă acea culoare roșie caracteristică, atinge acea aromă particular.

În prezent, drojdia de orez roșu este un ingredient apreciat pentru proprietățile sale medicinale puternice. Drojdia de orez roșu este un tip de orez fermentat, care este obținut prin folosirea unor anumite specii de mucegai. Astfel, drojdia de orez roșu conține un compus chimic, numit monacolina K, un ingredient activ pe care îl regăsim în anumite medicamente prescrise pentru scăderea valorii colesterolului. Motiv pentru care drojdia de orez roșu este folosită în mod frecvent ca remediu natural pentru scăderea valorii colesterolului și pentru a contribui la sănătatea inimii, mai ales că are mai puține efecte adverse¹ decât anumite medicamente. Drojdia de orez roșu să reducă glucoza din sânge, nivelul insulinei și tensiunea arterială sistolică în cazul pacienților care aveau sindrom metabolic. Drojdia de orez roșu este o alternativă acceptabilă în cazul pacienților cu intoleranță la alte medicamente hipolipemiante.

Tina CONDREA