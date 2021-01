Muraturile sunt un aliment important în sezonul rece, care nu trebuie să lipsească din meniul unei persoane cu o alimentație corectă. Murăturile realizate cu sare și apă fără vreun alt conservat sunt de departe cele mai sănătoase și mai recomandate pentru consum. Prin procesul de fermentație, legumele și fructele dezvoltă bacterii prietenoase care ajută flora intestinală. Atunci când legumele și fructele sunt fermentate, bacteriile sănătoase descompun zaharurile naturale. Acest proces oferă murăturilor fermentate gustul lor acru. Usturoiul mărarul, frunzele de vișin sau leușteanul sunt doar câteva ingredinete ce se adaugă murăturilor pentru aromă sau culoare. Fiecare conține minerale și vitamine care sunt aduse ca aport organismului odată cu consumul de murături. Murăturile sunt mai sănătoase dacă sunt realizate în casă din ingrediente proaspte fără conservanți chimici. În timpul senzonului rece murăturile sunt un aliat de bază al organismului împotriva afecțiunilor de sezon. Murăturilea ajută în reglarea tranzitului intestinal și sunt alimente ideale pentru curele de slăbire. Pentru ca au un continut mare de antioxidanti, fibre si substante hepatoprotectoare, muraturile ajuta si la o buna detoxifiere a ficatului. Muraturile se consuma in special in sezonul rece, deoarece ajuta foarte bine la prevenirea racelii sau a gripei. Murături asortate, printere cele mai căutate Murături asortate preparate la la butoi, putină, bidon, găleată sau borcan includ legume și fructe murate în saramură. Putem pune la murat castraveți, varză roșie și albă, conopidă, gutui, pepeni, ardei iuți și grași, gogoșari, gogonele, țelină, morcovi. Castraveciorii, gogonelele, varza, conopida sunt murăturile clasice, care se găsesc în bucătăriile majorității gospodinelor. Dar sunt și alte legume și fructe care merită să fie luate în calcul pentru a fi murate pentru perioada de iarnă sunt și sfecla, ceapa, guliile, dovleceii, ciupercile, rădăcinoasele, perele, pepenii, strugurii. Versatile nevoie-mare, retetele de murături asortate se pot adapta preferintelor fiecăruia. Cu apa, sare și câteva condimente la îndemână în orice bucătărie, putem prepara murături asortate, după gusturi și preferințe! *Vindecă infecţiile, previn tulburările digestive, întăresc imu¬nitatea. Murăturile făcute cu apă și sare păstrează vitaminele, chiar şi cele foarte sensibile, cum sunt vitamina C și din com¬plexul B, fiind menținute în pro¬por¬ţie de peste 50%. Păstrează întreaga canti¬tate de minerale şi oligoelemente: potasiu, de si¬liciu, de se¬leniu sau calciu. Aces¬te substanţe im¬portante pentru organism sunt păs¬trate intacte şi, mai mult decât atât, devin mai uşor asimilabile. Sunt foarte sărace în ca¬lo¬rii, microorga¬nismele care pro¬duc pro¬ce¬sul de acri¬re a mură¬turilor con¬sumă multe din zaharurile legu¬melor, făcândule printre cele mai puter¬nice alimente anti-obezitate. Conţin probiotice naturale, aşa-numitele bac¬terii prietenoase se dezvoltă din belşug în procesul de murare, ajunse în organism ele vindecă infecţiile, previn tulburările digestive, întăresc imu¬nitatea. Au efect antibiotic şi antiviral, frunzele de ţeli¬nă, seminţele de mărar şi muştar, rădăcina de hrean şi usturoiul folosite în prepararea murăturilor conţin substanţe volatile care nu doar că dau aroma speci¬fică, dar luptă activ împotriva microbilor invadatori, protejează sistemul nervos şi cel endocrin.