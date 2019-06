DELICTELE SILVICE, ÎN ATENȚIA POLIȚIȘTILOR NEMȚENI

Polițiștii de ordine publică au acționat pentru nerepectarea legii privind stabilirii și sancționarea contravențiilor silvice. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 15.000 de lei. La data de 18 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Ordine Publică – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice au organizat o acțiune în colaborare cu lucrători din cadrul Direcției Silvice Neamț, pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice. Astfel, polițiștii au depistat pe DN 15, în localitatea Straja, un bărbat de 37 de ani, din Bicaz Chei, care transporta cu o autoutilitară cantitatea de 24,82 m.c. cherestea rășinoase. Polițiștii, împreună cu lucrătorii silvici au constatat existența unor neconcordanțe între materialul lemnos transportat și cel consemnat în avizul de însoțire. Conform procedurii, s-a dispus confi scarea materialului lemnos care era în plus, respectiv 2.12 m.c. cherestea rășinoase, în valoare de peste 1.300 de lei. Societatea comercială cu profi l specifi c din Bicaz Chei a fost sancționată contravențional cu amendă de 4.000 de lei, conform Legii 171/2010 R. Un alt conducător auto de 52 de ani, din Bicaz-Chei a fost depistat de polițiști, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 15, în localitatea Tarcău. În urma controlului efectuat, s-a constatat faptul că în autoutilitară se afl ă o cantitate de 6,01 m.c. cherestea rășinoase, în plus față de volumul de 8,4 m.c. material lemnos prevăzut în avizul de însoțire. Societatea comercială din Bicaz Chei a fost sancționată contravețional cu amendă de 6.000 de lei, conform Legii 171/2010 R, iar cantitatea de 6.01 m.c. material lemnos în valoare de peste 3.800 de lei a fost confi scată. Totodată, în urma unui control efectuat la o societate comercială cu profi l specifi c din localitatea Dămuc, au fost descoperite mai multe nereguli cu privire la faptul că o cantitate de 4,88 m.c. cherestea rășinoase nu a fost expediată, deși era emis avizul de însoțire a materialului lemnos. Societatea a fost sancționată contravențional de polițiștii cu amendă de 5.000 de lei, conform Legii 171/2010 R și s-a dispus confi scarea valorică a 3118,32 de lei, reprezentând contravaloarea materialului lemnos.