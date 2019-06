DELEGAŢIILE DIN ORAŞELE ÎNFRĂŢITE ALE MUNCIPIULUI PIARA NEAMŢ, ÎN VIZITĂ DE ZILELE ORAŞULUI

Primăriei Piatra Neamţ: primarul Dragoş Chitic şi viceprimarul Luminiţa Vîrlan au întâmpinat, într-un cadru festiv, delegaţiile oraşelor înfrăţite venite la Piatra- Neamţ pentru a sărbători, alături de autorităţi şi localnici, frumoasa sărbătoare a muncipiului. Au fost prezenţi reprezentanţi din Ucraina (Hliboca), Republica Moldova(Orhei, Edineţ şi Chişinău), Israel (Kiryat Malachi) şi chiar din Italia. „Mă simt legat sufleteşte de fiecare pietricică din Pietricica aceasta mare şi vă invit şi pe voi să vedeţi în Piatra- Neamţ locul vostru; fiţi înfrăţiţi din toată inima. Eu iubesc, iubesc oraşul acesta şi îmi doresc din toată inima ca prietenia aceasta să dureze cât mai mulţi ani”, a spus a Shimi Shimon Moshe – fost primar al oraşului Kiryat Malachi din Israel, în timul căruia s-a semnat acordul de înfrăţire. Unul dintre momentele emoţionante ale întâlnirii a fost prezentarea primarului din oraşul italian Santa Croce Camerina (Sicilia), care a fost invitatul special al primarului Dragoş Chitic, deşi între cele două oraşe încă nu este încheiat un acord de înfrăţire. Potrivit primarului de Piatra-Neamţ, invitaţia i-a fost lansată edilului italian după ce acesta a făcut un gest neaşteptat, zilele trecute: a sărutat drapelul României în timpul unui eveniment organizat de o asociaţie care reprezintă interesele comunităţii de români din Santa Croce Camerina. Primarul Giovanni Barone a dat curs invitaţiei şi, astfel, s-au pus primele baze ale unui acord de înfrăţire. Până atunci, cei doi edili au semnat un angajament preliminar, că acest lucru se va întâmpla, oficial. „Gestul meu în acea zi a fost unul spontan, nu a fost gândit dinainte. Cu acea ocazie am simţit emoţiile unei amintiri legată de istoria dumneavoastră, când poporul dumneavoastră a avut un moment de suferinţă. Am simţit, în plus, această simpatie, onestitatea românilor care locuiesc în oraşul pe care îl conduc. Aceşti oameni, prin munca lor, ne onorează, ne cinstesc şi aduc bogăţie oraşului nostru. (…) Când a ajuns la noi invitaţia dumneavoastră eu, personal, dar şi restul administraţiei, neam bucurat şi vom face tot ceea ce este necesar, toate documentaţiile, să ajungem să avem o colaborare frumoasă pe viitor”, a spus primarul oraşului Santa Croce Camerina, Giovanni Barone. Aşa cum spune tradiţia, toţi reprezentanţii delegaţiilor prezente au luat cuvântul şi le-au urat pietrenilor „La mulţi ani”, nu înainte de a-şi arăta aprecierea faţă de modul în care colaborează cu autorităţile pietrene. „Când am venit pentru prima dată în acest oraş frumos, eu am fost copleşit de oameni, de arhitectură, de amplasarea între munţii aceştia minunaţi. Mi-am adus şi soţia, şi vă spun sincer, atunci îmi construiam casă în Orhei şi am decis împreună să împrumutăm mai multe elemente de arhitectură de la clădirile pietrene, elemente care se regăsesc şi acum pe casa în care locuim”, a spus Iurie Siloci, vicepreşedinte al raionului Orhei, Republica Moldova. La final, primarul Dragoş Chitic le-a mulţumit celor prezenţi, după care cu toţii au închinat un pahar de şampanie şi şi-au împărţit cadouri. „Vreau să vă mulţumesc tuturor celor prezenţi şi vreau să vă asigur de respectul meu ca primar şi de faptul că vom duce mai departe aceste relaţii apropiate între Piatra-Neamţ şi localităţile pe care le reprezentaţi. Vă mulţumesc şi pentru cuvintele frumoase spuse despre oraşul nostru. Noi obişnuim să spunem că, într-adevăr, Piatra-Neamţ este un oraş binecuvântat de Dumnezeu, situat într-un cadru natural cu totul deosebit cu oameni buni şi primitori, un oraş care reuşeşte să ajungă spre sufletele tuturor celor care îl vizitează”, a spus, la final, primarul Dragoş Chitic.