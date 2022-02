Atunci cand vine vorba despre anvelopele masinii exista o mare dilema, deoarece unii conducatori auto sustin cauciucuri all season, altii nu. Ca in cazul tuturor cauciucurilor, exista atat avantaje, cat si dezavantaje, insa in acest articol afli de ce este bine sa iei in vedere acest tip de anvelope.

Daca te gandesti in mod serios sa cumperi pentru masina cauciucuri all season, acest articol este pentru tine, pentru ca in cele ce urmeaza gasesti argumente pentru care trebuie sa faci acest lucru cat mai curand posibil.

Iata de ce este bine sa iei in vedere anvelopele all season

Nu necesita inlocuire vara si iarna

Daca cumperi un set de anvelope all season, atunci poti sta fara griji in momentul in care iarna isi face aparitia sau cand sezonul cald bate la usa. Astfel, cu un set de anvelope de acest fel, nu mai stai cu griji si cu panica sa nu ninga, fiindca nu ai apucat sa inlocuiesti caucicurile de vara cu cele de iarna.

Astfel, daca esti o persoana comoda sau cu un program extrem de incarcat, cel mai bine este sa iei in considerare acest model de anvelope, pentru a scapa de griji schimbarii cauciucurilor.

Mai putine costuri

In momentul in care ai o masina, trebuie sa investesti atat iarna in cauciucuri pentru sezonul rece, cat si vara in cauciucuri specifice sezonului cald. Insa, atunci cand vine vorba despre cauciucurile all season, trebuie sa faci o singura data aceasta investitie. Aceste cauciucuri sunt special concepute pentru a fi ideale atat pentru asfalt uscat cat si pentru zapada, asa ca cel mai bine este sa te orientezi spre ele, pentru a mai ramane cu bani in buzunar.

Sunt aprobate de lege

In cazul in care te gandesti ca cea mai buna varianta de anvelope pentru masina ta sunt cele all season, comanda chiar acum cauciucuri m+s, deoarece acestea sunt aprobate de lege.

Cu alte cuvinte, nu faci nimic rau si nici nu poti fi sancționat daca folosesti astfel de anvelope. Ai toata sustinerea legii pentru a te orienta spre acest model de cauciucuri.

Sunt durabile

Daca te gandesti ca un set de anvelope all season nu sunt durabile, trebuie sa stii ca te inseli. Este clar ca un set de cauciucuri de iarna poate fi folosit timp de mai multi ani la randul, insa nici anvelope m+s nu sunt slabe din punct de vedere al rezistentei.

Astfel, le poti folosi timp indelungat fara probleme si fara griji, motiv pentru care poti lua in vedere anvelopele all season, deoarece nu dezamagesc in niciun fel.

In cele din urma, ia in vedere toate argumentele prezentate mai sus si da comanda de setul de cauciucuri pe care ti-l doresti pentru masina ta. Cu siguranta vei fi foarte multumit si satisfacut de alegerea facuta, mai ales daca te orientezi spre un set de cauciucuri m+s de inalta calitate, realizate de cei mai buni producatori din domeniu.

Sursa foto: Pexels.com