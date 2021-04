Pornind de la acest deziderat, am considerat ca fiind necesară o campanie de transmitere către consumatori a cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele alimentare oferite spre comercializare de către operatorii economici, mai ales acum, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale. Consumatorii trebuie să acorde o atenție deosebită la achiziția produselor alimentare, având în vedere că unii operatori economici vor “profita” de aceasta perioadă pentru a-și vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea acestora. Sfaturi pentru consumatori: – Achiziționarea produselor se va face numai din locuri special amenajate, dotate și autorizate (măcelarii, magazine alimentare, supermarket-uri, locuri special amenajate în piețe); – Verificarea, prin apreciere directă, a proprietăților organoleptice ale produselor, a semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului (aspect de mâzguit, cu prezența mucilagiilor, a mucegaiului etc), ale culorii (culoare modificată), ale consistenței, sau prezenta corpurilor straine etc; – Atenție și la preț! Verificați concordanța dintre prețurile afișate la raft și cele marcate pe bonurile de casă; – Produsele comercializate în stare refrigerată se vor transporta, în condiții igienice, cât mai repede la domiciliu și se vor depozita la frigider; – Produsele preambalate, care prezintă ambalajele deteriorate și pentru care există suspiciunea deteriorării conținutului, nu trebuie achiziționate; – Citiți eticheta de prezentare a produsului și, în mod special, lista ingredientelor ( componentele alergene din conținutul produsului trebuie să fie evidențiate în cadrul înscrisurilor de pe etichetă); – Trebuie acordată atenție deosebită condițiilor de depozitare atât în magazinul de desfacere cât și la domiciliu. Verificați dacă se respectă temperatura indicată de producător și refuzați achiziționarea produselor care au fost expuse spre comercializare la alte temperaturi decât cele indicate de producător; – Solicitați vânzătorului, în cazul în care magazinul nu are asigurat sistemul de autoservire, să consulte eticheta produsului pentru a analiza compoziția și, mai ales, încadrarea în data durabilității minimale. Nu achiziționați produsele pentru care aveți îndoieli privind calitatea și modul de informare prin etichetare; – Consumatorii trebuie să solicite vânzătorilor informații suplimentare cu privire la natura produselor pe care doresc să le cumpere, întrucât există cazuri în care comercianții expun la vânzare, în același spațiu, de exemplu: înlocuitori de produse lactate alături de produse lactate; – Atenționăm consumatorii să refuze produsele care prezintă data durabilității minimale/data limită de consum modificată sau depășită; – Acordați atenție deosebită mijloacelor de măsurare ( cântare) ale căror indicații trebuie să fie vizibile și să fie verificate metrologic; – Personalul care comercializează produse alimentare trebuie să poarte echipament de protecție sanitară, respectiv halat de protecție și bonetă, mască, iar manipularea produselor să se facă cu mâinile acoperite de mănuși de unică folosință; -Toate produsele din import trebuie să fie însoțite de etichete cu elementele de identificare și informare în limba română; – Solicitați și păstrați bonul fiscal, vă va fi necesar în situația în care doriți să sesizați o abatere de la prevederile legale. Ca în fiecare an, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, comisarii din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor NEAMȚ sunt implicati în acțiuni de prevenire dar și de sancționare a abaterilor de la prevederile legale din domeniul protecției consumatorilor

Comisar Șef Adjunct, VLAD CIUREA