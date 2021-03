A adopta un stil de viata sanatos este departe de a fi un moft sau vreo moda actuala, chiar daca il vedem promovat din ce in ce mai des pe o multime de canale media. Un stil de viata sanatos inseamna mai degraba un echilibru foarte bun intre stilul de viata si alimentatie, ambele avand o pondere uriasa pentru sanatate. Chiar daca pentru cei mai multi, un astfel de stil de viata se defineste prin slabit sau diete, in realitate acesta reprezinta o cale eficienta prin care poti avea grija de sanatatea ta. Desi stilul de viata modern este unul foarte agitat, in care mai mereu suntem pusi pe fuga, ceea ce ar putea justifica intr-o oarecare masura alimentatia haotica, nu ar trebui sa utilizam acest lucru ca pe o scuza pentru a nu face schimbari importante in viata noastra. Un lucru foarte important de avut in vedere in ceea ce priveste stilul de viata sanatos, este faptul ca acesta nu se limiteaza doar la alimentatie, ci are legatura si cu starea noastra fizica, psihica sau emotionala.

Echilibrul este un factor foarte important in absolut tot ceea ce facem, de aceea nici stilul de viata sanatos nu face vreo exceptie de la aceasta regula. Un stil de viata sanatos presupune desigur cateva principii de baza, despre care vom discuta in cele ce urmeaza pentru a intelege mult mai bine ce inseamna un stil de viata sanatos. Iata asadar cum urmarea unui program de detoxifiere si mancarea vegetariana iti pot fi niste aliati de nadejde in adoptarea unui stil de viata echilibrat.

Programele de detoxifiere.

Un stil alimentar nepotrivit poate avea repercusiuni destul de grave asupra sanatatii organismului, fapt pentru care in timp acesta acumuleaza numeroase toxine ce pot altera starea de sanatate. In acest sens, au fost concepute diferte programe eficiente de detoxifiere, ce au ca si scop inlaturarea acestor toxine atat de daunatoare. Este recomandat ca un astfel de program de detoxifiere sa fie urmat si de o alimentatie sanatoasa pentru ca rezultatele sa fie unele cu adevarat benefice si spectaculoase.

Mancarea vegetariana, un pas urias spre un stil de viata sanatos.

O parte din ceea ce numim stil de viata sanatos reiese desigur si prin stilul alimentar. Pentru a putea functiona in mod corespunzator, corpul nostru are nevoie de o serie larga de nutrienti, pe care acesta ii extrage din alimentele pe care le consumam. Din pacate insa, nu intotdeauna suntem atenti la calitatea produselor pe care le cumparam. In acest sens, gustoasa mancare vegetariana, este cea care ar trebui sa se regaseasca din ce in ce mai des in alimentatia noastra, pentru ca dincolo de numarul important de nutrienti de calitate, aceasta are si un gust absolut delicios.

Adoptarea unui stil de viata activ.

Chiar daca stilul de viata modern este unul in care ne vedem aproape permanent pusi in situatia de a alerga dintr-o parte intr-alta, din pacate acest lucru nu este suficient pentru a putea vorbi despre un stil de viata activ. O buna organizare a rutinei zilnice si chiar parasirea zonei de confort sunt lucruri care iti pot fi de un real folos atunci cand doresti sa iti schimbi stilul de viata. Astfel, de indata ce ai savurat nelipsita ceasca de cafea, putin efort fizic este mai mult decat binevenit.