Cum sunt afectate imprumuturile in aceasta perioada?

Bancile au intrat in criza provocata de pandemia de coronavirus mult mai profund decat au intrat in criza financiara globala. Vor fi suficiente tampoanele de capital si de lichiditate pe care le-au construit pentru trece prin cea mai dramatica criza economica din istorie? Pe masura ce bancile construiau aceste sisteme tampon, autoritatile de reglementare au insistat ca fiecare banca sa fie supusa unui test de stres anual pentru a vedea daca vor putea supravietui unui scenariu economic dramatic. Acest scenariu inseamna o scadere a PIB-ului global de 5% pana la 7%.

Astazi, intrucat coronavirusul infecteaza economia globala pana la inchiderea virtuala, prezicerile zilnice ale scaderii PIB in al doilea trimestru sunt din ce in ce mai grave. Prezicerile ca productia mondiala ar putea scadea cu cel putin 25% ar putea fi prea optimiste. Tampoanele au fost concepute pentru a ajuta bancile sa reziste unei crize fara precedent. Rolul bancilor, alaturi de un nivel de interventie a statului pe care lumea nu l-a vazut nici macar in perioada de razboi, ar fi o parte cruciala a reactiei la recuperarea de la cea mai puternica recesiune economica din istorie.

In contextul pandemiei COVID-19, Guvernul Romaniei a introdus anumite facilitati pentru imprumuturile acordate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare pentru anumite categorii de debitori in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 („OUG 37/2020”).

De asemenea, OUG 29/2020 vine in sprijinul IMM-urilor. In temeiul OUG 37/2020, obligatiile de plata ale debitorilor ratelor scadente in cadrul contractelor de imprumut si de leasing incheiate inainte de 30 martie 2020 pot fi suspendate de catre creditori la cererea debitorilor pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 9 luni, dar, in orice caz, cel tarziu la 31 decembrie 2020.

Cum sunt afectate creditele, inclusiv acele credite rapide?

Vor aparea situatii care vor afecta creditele. Printre acestea amintim prelungirea cu perioada in care obligatiile de rambursare au fost suspendate a scadentei contractului de imprumut sau a contractului de leasing. In cazul unui contract de imprumut sau de leasing garantat prin acorduri de garantie, termenul acestor acorduri de garantie poate fi prelungit cu cel mult perioada in care obligatiile de rambursare au fost suspendate. Cu toate acestea, cu exceptia creditelor ipotecare cu amanuntul, se pare ca efectele prelungirii termenului imprumutului sau a contractului de leasing (cu toate consecintele acestuia) sunt opozabile numai co-debitorilor, girantilor, furnizorilor de securitate sau oricarei alte parti stipulate in contractul de imprumut sau contractului de leasing, parti care si-au dat consimtamantul prealabil.

De asemenea, dobanda aferenta sumelor datorate care sunt suspendate din plata va fi capitalizata in soldul imprumutului existent la sfarsitul perioadei de suspendare si va fi rambursata in rate pana la noua scadenta a imprumutului sau a contractului de leasing, cu exceptia creditelor ipotecare cu amanuntul, unde dobanda va fi considerata o datorie distincta si independenta cu 0% dobanda rambursabila, in 60 de rate lunare egale incepand cu luna urmatoare dupa perioada de suspendare.

