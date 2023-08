Miopia este un viciu al vederii la distanță, specific epocii în care trăim. Deși lumina naturală este un aliat în combaterea progresiei miopiei, în sezonul cald când lumina este intensă, aceasta poate face la fel de mult rău.

Ce soluții de protecție putem oferi copiilor cu miopie?

Miopia se manifestă ca o dificultate în a distinge obiectele aflate la distanță. Primele simptome apar în perioada copilăriei, atunci când copilul face un efort suplimentar pentru a vedea clar. Acest comportament este trădat de semne precum: mijirea ochilor când privește la tablă, tendința de a apropia mai mult obiectele de ochi, căscatul, frecatul și lăcrimatul ochilor, oboseala, etc.

Aceste simptome trebuie recunoscute de părinți, ca aceștia să aducă neapărat copilul la medicul oftalmolog pentru o evaluare atentă a vederii.

Cauzele miopiei

Miopia este mai des întâlnită la copiii ai căror părinți au aceeași problemă.

Fiziologic, ochiul miop are o formă specifică, mai alungită, lucru care determină o neconcordanță și la nivelul mecanismului de refracție. Din cauza acestui fapt, se dezvoltă imposibilitatea de a vedea clar la distanță.

Specialiștii au definit cauzele miopiei ca un cumul de factori genetici cu factori de mediu, semnalizând unele comportamente care duc la accentuarea lor, cum ar fi: lucrul de aproape, expunerea la ecranele dispozitivelor electronice, timpul petrecut în aer liber.

De aceea, specialiștii recomandă părinților crearea unei rutine în viața copiilor de a petrece minimum două ore pe zi în aer liber, unde ochii sunt expuși luminii naturale. Cu toate acestea, atunci când lumina de afară este intensă, copiii au nevoie și de protecție solară, fiind mai predispuși decât adulții la afecțiuni oculare.

MiYOSMART – lentilele oftalmice monofocale

Realizate cu scopul de a avea mai mult control asupra miopiei, lentilele inteligente MiYOSMART au demonstrat o capacitate crescută de a încetini progresia miopiei cu aproximativ 60%, reușind chiar să o oprească în aproximativ 21,5% din cazuri. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial”, care îi are ca autori pe: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Modul unic în care lentilele acționează reușește să întârzie alungirea globului ocular, oferind concomitent și o vedere clară.

Așadar, MiYOSMARTreprezintă o soluție optimă pentru tratarea corectă a miopiei urmărind corectarea vederii, dar și încetinirea progresiei în timp. Totul prin simpla purtare a lentilelor.

Iar pentru sezonul cald, când nivelul razelor UV este crescut, iar vederea copiilor poate fi afectată de lumina intensă a soarelui,HOYA vine cu o soluție adaptată – lentilele inteligente MiYOSMART pentru soare, combinând tehnologia de management al miopiei cu protecția solară.

Prin această tehnologie inovatoare, copiii cu miopie beneficiază de o vedere clară, întrucât lentilele activează atât componenta de prevenție împotriva accentuării miopiei și de control asupra afecțiunii, cât și pe cea de protecție împotriva razelor sau reflexiilor solare.

