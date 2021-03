Consiliul de Administraţie al Morarit Panificatie Roman S.A. cu sediul în Mun. Roman, str. Magurei nr. 3, jud. Neamţ, conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 şi conform actului constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 28 aprilie 2021 ora 11:00 la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la sfârsitul zilei de 14 aprilie 2021 considerată ca dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societăţii pe anul 2020 şi a Raportului de Audit. Prezentarea şi aprobare bilantului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2020. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurata în exercitiul financiar din anul 2020, în baza rapoartelor prezentate. Prezentarea şi aprobarea repartizari profitului net pe anul 2020, prin constituirea de rezerve– conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2020. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor conform legii nr. 24/2017. Contractarea unui credit pentru investitii sau leasing in suma maxima de 600.000 lei pentru o perioada de maxim 84 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru achizitia de echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii. Garantarea creditului mentionat mai sus se va face cu echipamentele achizitionate din credit. Imputernicirea directorului general al MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA pentru semnarea contractelor de credit/leasing, a contractelor de garantie, a documentatiei de credit, a eventualelor acte aditionale si a oricaror documente necesare. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a programului de investitii pe anul 2021. Stabilirea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea acţionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 18.05.2021 ca ex-date. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalităţile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, precum şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare înregistrării menţiunii la Oficiul Registrului Comerţului, urmare a hotărârii adoptate şi publicarea acesteia la autorităţile competente.

Începând cu data de 29.03.2021, zilnic, de luni pana vineri, toate documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi sunt disponibile la sediul societăţii pentru consultare de către toţi acţionarii, la cerere, precum şi pe website-ul societăţii: www.panificatieroman.ro.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, urmand a primi un raspuns in conformitate cu dispozitiile legale. Intrebarile vor fi cuprinse intr-un document ce va fi transmis la sediul social al societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pana celtarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial.

În termen de maxim 15 zile de la publicarea prezentului convocator, acţionarii reprezentând individual sau împreună cel putin 5% din capitalul social, pot formula propuneri de noi puncte pe ordinea de zi – in conditiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice şi a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Persoana fizică ce reprezintă societatea trebuie să aibă asupra sa certificatul constatator al societăţii ce o reprezintă, nu mai vechi de 30 zile, din care să rezulte că persoana care dă împuternicire este reprezentantul legal al societăţii. Reprezentarea acţionarilor în AGOA se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentareîntr-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati pe baza de imputernicire de catre o persoana care se afla in conflict de interese in sensul prevederilor art. 92 pct.15 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de procuri speciale se pot obţine începând cu data de 29 martie 2021 de la sediul societăţii mentionat mai sus sau de pe website-ul societatii: www.panificatieroman.ro.

Procura se completează şi se semnează în 3 exemplare originale. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul din Mun. Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt, sau va fi trimis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro, in ambele variante cu cel putin 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv până la data de 26 aprilie 2021ora 09˚˚, un exemplar va fi înmânat reprezentantului şi un exemplar va fi păstrat de acţionarul reprezentat.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota princorespondenţă, înainte de Adunarea Generală ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie pe site-ul societăţii, iar formularul de vot princorespondență poate fi transmis însoţit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acţionarului (în cazul acţionarilor persoane juridice), în condițiile legii,

în original, la sediul Societății, cu celputin 48 de ore anterior Adunarii generale a actionarilor, respectiv până cel târziu la data de 26.04.2021 ora 09.00.

prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro cu cel putin 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv până cel târziu la data de 26.04.2021 ora 09.00.

Votul prin corespondenta este anulat in situatia in care actionarul care si-a exprimat votul in acest mod participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului princ orespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul princ orespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea general.

Dacă în data de 28 aprilie nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este convocata în data de 29 aprilie 2021 ora 11˚˚, în acelaşi loc, cu aceeaşi dată de referinţă şi aceeaşi ordine de zi.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul societăţii sau la telefon 0757.048.247.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

Dl. Smadu Valeriu Mihai