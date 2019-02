Consilierii locali liberali se gândesc la un carusel montat pe Cozla

Pentru creșterea gradului de atractivitate turistică a zonei, consilierii locali PNL vin cu o propunere care ar transforma Dealul Cozla într-un punct de atracție pe tot parcursul anului: un carusel montan.

” Am văzut cu câtă bucurie s-a primit deschiderea pârtiei de ski, lucru care a dovedit încă o dată că avem un dar de la Dumnezeu care se cheamă cadrul natural iar dezvoltarea turistică și de agrement trebuie să reprezinte în anii următori o prioritate. Trebuie să-i dăm utilitate dealului Cozla și pe timp de vară, nu doar iarna. De aceea, amplasarea unui carusel montan, asemeni celui de lângă Miercurea Ciuc este una din investițiile publice sau private spre care trebuie să ne orientă”, a declarat consilierul PNL Romel Bârjoveanu.

Am mers personal la acel parc de distracții de două ori, am vorbit cu investitorul, mi-a oferit toate informațiile referitoare la investiție, construcție, proiectare și sunt pe deplin convins că acest proiect s-ar bucura de un mare interes la Piatra-Neamț. Ca fapt divers, vă pot spune că am stat două ore la un rând de peste 7-800 de persoane pentru a urca în acel carusel. În acea zi, între 2500 și 3000 de persoane au venit să își petreacă timpul liber acolo.

Revenind la valoarea investiției, pentru că aceasta va fi undeva între unu și două milioane de Euro și pentru că astăzi bugetul local nu dispune de această sumă, căutăm variante de finanțare ori prin intermediul Ministerul Turismului cu care am luat deja legătura, ori printr-un parteneriat public-privat.

Această investiție va aduce turiști din toate județe Moldovei care ar veni la noi pentru a petrece o zi pe dealurile din jur. Pârtia de ski funcționează doar câteva luni pe an. De aceea Dealul Cozla și Pietricica au nevoie de investiții în turism, agrement, petrecerea timpului liber, parcuri de distracții, aventura-park, popasuri, restaurante, s.a.m. d”, a adăugat Romel Bîrjoveanu, consilier local PNL.