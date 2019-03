CONDUCĂTORI AUTO SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI, DEPISTAȚI DE POLIȚIȘTII NEMȚENI

Trei persoane sunt cercetate de polițiști sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. La data de 1 martie , polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au depistat un bărbat, de 66 de ani, din Dragomirești, care conducea un autoturism pe DJ 206 G, în localitatea Dragomirești, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Ieri-dimineață, în jurul orei 03.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliţie Rurală Săbăoani au depistat în trafic un tânăr, de 29 de ani, din Pildești, care conducea un autoturism pe o stradă, din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În aceeași zi, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au depistat un bărbat, de 48 de ani, din Crăcăoani, care conducea un autoturism pe DN 15 C, în localitatea Bodești. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,50 mg/ alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cele trei situații prezentate, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.