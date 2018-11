Concert aniversar Ştefan Hruşcă, la Cinema „Dacia”

„Colindul este un cântec de stare, pe care nu poţi să-l cânţi oriunde, oricând şi oricum.”( Ştefan Hruşcă)

Îndrăgitul cântăreţ Ştefan Hruşcă va fi prezent, pe data de 15 decembrie, la Cinema „Dacia”, unde va susţine un concert aniversar de colinde. Evenimentul începe la ora 17.00, cei prezenţi la întâlnirea cu îndrăgitul colindător maramureşean având ocazia să asculte, pe parcursul a două ore, colinde precum „Florile Dalbe”, „Trei Păstori”, „Afară ninge liniştit”, „Linu-i lin”, „Sfântă-i sara de Crăciun” sau „Ziurel de ziuă”. „Concertul de Crăciun este o legătură sufletească şi spirituală care se naşte prin colind între mine şi public, deoarece colindul este un cântec de stare, pe care nu poţi să-l cânţi oriunde, oricând şi oricum”, declară Ştefan Hruşcă. Cântate mereu cu aceeaşi sensibilitate, colindele interpretate de Stefan Hruşcă şi-au dobândit statutul de veritabilă tradiţie autohtonă a sărbătorilor de iarnă. Concertele se numără printre cele mai longevive evenimente de pe piaţa din România: inaugurată în anul 1991, seria concertelor de Crăciun susţinute de Ştefan Hruşcă va fi pusă în scenă pentru a XXVII-a oară în acest an. Momentul va fi marcat printr-un playlist format din cele mai îndrăgite colinde, aduse în faţa publicului de-a lungul vremii de cantautorul originar din inima Maramureşului. Pentru cei interesaţi, preţul biletelor este de 100 de lei (categoria A) şi 80 de lei (categoria B). 8 „Dascălul de colinde” Ştefan Hruşcă a debutat în anul 1981, cu Cenaclul „Flacăra”, alături de care a susţinut, până în 1984, peste 1000 de spectacole. După căderea regimului comunist, în 1990, Hruşcă va susţine primele concerte pe continentul Nord American, iar la sfârşitul anului va lansa primul său album de „Colinde”. În 1991, Casa de discuri Electrecord îi va acorda premiul „Discul de Aur” pentru cele mai multe albume vândute („Colinde I”). Începând cu anul 1991, artistul se stabileşte în Toronto, Canada, iar în anul 1993 apare cel de-al doilea disc de colinde, „La săvârşitu’ Lumii”, pentru care va obţine încă un Disc de Aur. Între anii 1993 – 1997, Hruşcă susţine turnee de colinde în Romania, cel de-al treilea disc de colinde, „Ziurel de ziurel” fiind lansat în noiembrie 1995. În 1996, Ştefan Hruşcă primeşte Premiul Uniunii Oamenilor de Artă pentru cele mai multe unităţi vândute din albumul „Ziurel de Ziurel”, iar în primăvara aceluiaşi an lansează albumul de creaţie intitulat „Fostele iubiri”, pe versurile poetului George Ţărnea. În toamna anului 1996 are loc prima ediţie a Festivalului de Muzică Folk „Meşterul Manole”, iniţiat şi coordonat de Ştefan Hruşcă. În decembrie 1997, artistul susţine un turneu de colinde în Canada şi Statele Unite, alături de George Natsis. După anul 2000, Hruşcă lansează o altă serie de albume, între care amintim: „Sfântă-i sara de Crăciun” (2001), „20 de ani” (2001), „Crăciunul cu Hruşcă” (2001), „Iarăşi flori dalbe” (2005) sau „Balade speciale” (2007). De-a lungul carierei, artistul – supranumit, de către poetul George Ţărnea, „Dascălul de colinde” – a concertat în lumea întreagă, din SUA până în China, Germania, Coreea de Nord, Bulgaria, Ungaria, Rusia, Canada, Austria sau Republica Moldova.

Irina NASTASIU