Comunicat de presă Ion Dichiseanu – invitat special în cadrul Centenarului Filmului Românesc la Piatra-Neamț Filmele “Tudor” și “Titanic vals” se vor vedea la Cinema Dacia

Vineri, 23 noiembrie 2018, Centenarul Filmului Românesc ajunge la Piatra Neamț, cu două proiecții de film și două lansări de carte. Evenimentele vor avea loc în incinta Cinema Dacia din Piatra Neamț și îl vor avea ca invitat pe actorul Ion Dichiseanu. Programul evenimentelor de la Piatra-Neamț: Vineri, 23 noiembrie 2018, ora 12.00 – Tudor (regia: Lucian Bratu, 1962) Vineri, 23 noiembrie 2018, ora 18.00 – Lansarea cărților semnate de Ion Dichiseanu: Adevărul, mai frumos decât legenda (Polirom, 2017) și Am fost rivalul regelui. Povestea mea de iubire cu Sara Montiel (Polirom, 2016). Lansările vor avea loc în prezența autorului, cu sesiune de autografe, fotografii și dialog la final. Vineri, 23 noiembrie 2018, ora 19.00 – Titanic vals (regia: Paul Călinescu, 1964) Invitațiile pentru filme și evenimentele de lansare a cărților se găsesc la Cinematograful Dacia-Panoramic începând cu data de 16 noiembrie și la sediul Primăriei Piatra-Neamț, camera 11, începând cu data de 19 noiembrie. Intrarea la proiecții este liberă, în limita locurilor disponibile. Centenarul Filmului Românesc la Piatra Neamț este finanțat de Primăria Municipiului Piatra-Neamț. PIATRA NEAMȚ INTRĂ PE HARTA CENTENARULUI FILMULUI ROMÂNESC „Seria evenimentelor pregătite de Primăria Piatra-Neamț pentru marcarea Centenarului Marii Uniri aduce în fața iubitorilor cinematografiei Centenarul Filmului Românesc, ocazie cu care publicul din Piatra Neamț îl va întâlni pe marele și îndrăgitul actor Ion Dichiseanu. Am pregătit două proiecții de film de colecție și am convingerea că sala cinematografului Dacia Panoramic va fi neîncăpătoare. Ne vedem pe 23 noiembrie la film, la Centenarul Filmului Românesc!”, spune Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra- Neamț. DESPRE INVITAT Ion Dichiseanu S-a născut în Adjud, iar la vârsta de nouă ani a fost luat prizonier, împreună cu familia sa, de către nemți. Au petrecut un an în Ungaria, hrănindu-se din cazane și trăind într-o veche fabrică de bere transformată în lagăr, până când au fost salvați de americani. „Era o liniște pe care o simțeai până în măduva oaselor, auzeam foarte clar huruitul șenilelor”, își amintește actorul. Când s-a întors în țară, a fost nevoit să își ajute familia, lucrând astfel în cadrul unei școli profesionale la secția de strungărie și metalurgie. A renunțat la meseria de inginer și a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care l-a absolvit în anul 1959. „Umblam cu Shakespeare într-o parte și chimia organică în alta”, spune cel care avea să facă roluri remarcabile în filmul românesc. Remarcat pentru numeroasele apariții pe scena Teatrului Nottara și nenumăratele roluri din cinematografie, teatru TV și radiofonic, Ion Dichiseanu a obținut premii și distincții pentru talent și muncă artistică. În anul 1979 primește premiul ACIN pentru filmul Clipa, o poveste a anilor ’50, iar în anul 2000 este decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler. Rămân pentru generații cele peste 60 de producții cinematografice printre care se numără Toate pânzele sus, Trandafirul galben, Pistruiatul, Burebista sau Vocea inimii. Chiar și după o experiență îndelungată în teatru și film, Ion Dichiseanu susține că emoțiile încă există, timiditatea fiind prezentă încă de la primele apariții pe scenă. A cunoscut nume mari din istoria filmului românesc, precum Mircea Mureșan, Sergiu Nicolaescu sau George Varca. Dăruit meseriei, actorul respectă publicul și afirmă că îl va iubi până va închide ochii. DESPRE FILME Tudor (1963) Regizor: Lucian Bratu Durată: 139 minute Gen: Istoric, Dramă Rating: Audiență generală Distribuție: Emanoil Petruț, George Vraca, Amza Pellea, Ion Besoiu, Ion Dichiseanu, Olga Tudorache, Ernest Maftei, Alexandru Giugaru, Fory Etterle Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dau7wlpLj0w Tudor este prima superproducție cinematografică românească, apărută la începutul perioadei de independență a României socialiste față de Moscova. Filmul marchează o abordare nouă, naționalcomunistă, a istoriei românilor. Personajul ales, Tudor Vladimirescu, se potrivea intențiilor activiștilor culturali de rescriere a istoriei, fiind atât un conducător al maselor populare sărăcite, cât și un luptător împotriva stăpânirii fanariote. Era conjugată astfel lupta de clasă a maselor cu lupta pentru independență națională, într-o încercare de mobilizare patriotică a populației României. Premii ● Marele Premiu, Premiile pentru interpretare masculină (Emanoil Petruț) şi feminină (Lica Gheorghiu), Premiul pentru muzică, Omagiul juriului (George Vraca) , Mamaia, 1964 ● Premiul special al juriului, Medalia „Crucea Sudului”, Festivalul de Film din Argentina, 1964 ● Statueta de argint, Cork, 1964 Titanic Vals (1965) Regizor: Paul Călinescu Durată: 95 minute Gen: Comedie Rating: Audiență generală Distribuție: Grigore Vasiliu-Birlic, Kitty Gheorghiu-Musatescu, Silvia Fulda, Tamara Buciuceanu, Ion Dichiseanu, Ștefan Mihăilescu- Brăila, Coca Andronescu, Mihai Fotino, Ion Finteșteanu Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=M0525ToVeZw Ecranizare a piesei omonime a lui Tudor Muşatescu, filmul Titanic- Vals a beneficiat de un scenariu excelent scris de dramaturg în colaborare cu regizorul Paul Călinescu. Reconstituirea mediului social interbelic, plin de farmec și zgomotos, este susținută artistic prin interpretările excepționale ale unor mari actori care transmit senzații intense, memorabile. Comicul de situații, de limbaj sau de nume este completat cu satira acidă la adresa regimului capitalist din trecut, fiind luate fin în derâdere religia, biserica, fraudele electorale deosebit de actuale sau moravurile omeneşti precum setea de parvenire, lăudăroşenia, ipocrizia, politeţea de faţadă sau gesturile de paradă.