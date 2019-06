Comunicat de presă

INSTITUTIILE DIN NEAMT ,PREFECTURA-CONSILIUL JUDETEAN,AU TRATAT CU PROFUND DEZINTERES SITUATIA DOSARULUI “CHEILE BICAZULUI”

PREFECTA DE NEAMT SA PLECE IN HARGHITA LA EA ACASA!!!!

Pe scurt,intervin in calitate de fost Prefect al Judetului Neamt dar si de Avocat si vreau sa trag un semnal de alarma fata de situatia juridica creata prin Hotararea instantei-Tribunalul Prahova-prin care comuna Bicaz Chei pierde

aproximativ jumatate din aria teritoriala ceea ce insemna in jur de 5000 ha in favoarea judetului Harghita.

Nu voi comenta hotararea judecatoreasca pina nu voi citi motivarea,dar stiu ca acest proces dureaza de ani buni de zile si in perioada cand eram Prefect am acordat o importanta deosebita pregatirii si sustinerii juridice a dosarului si a cauzei noastre a Neamtului.

Pot afirma ca si institutiile statului ,acordau la acel moment o atentie sporita acestui dosar si urmareau ca traseul de pregatire juridica sa fie unul profesionist.

Aud astazi ca Presedintele CJ Neamt-dl Ionel Arsene, considera o hotarare judecatoreasca data de Tribunalul Prahova ca fiind una preliminara, diminuand astfel importanta unei hotarari judecatoresti si mai grav trecand la capitolul” si altele” pierderea a 5000 ha de teren din patrimoniul Neamtului.

Mai grav insa am vazut o reactie mai mult decat ciudata si dezinteresata a Prefectului de Neamt- doamna Daniela Soroceanu, care arunca responsabilitatea in circa Primariei Bicaz Chei.

Oameni buni,distinsa doamna Prefect sunteti romani sau maghiari???

Iubiti judetul Neamt si pe oamenii de aici??

Va intereseaza de soarta cetatenilor din Bicaz Chei??

Sau poate sunteti maghiari si noi nu stim?

Prin neimplicare domnule presedinte al CJ,prin lipsa de interes institutionala s-a ajuns in aceasta situatie.Si e o situatie juridica grava,alarmanta iar o hotarare judecatoreasca,chiar si in prima instanta e o decizie ce influenteaza negativ societatea nemteana.

Doamna Prefect Daniela Soroceanu,consider ca Dvs aveti prima vina si cea mai grava in aceasta speta.In mod dezinteresat si total neprofesionist nu ati facut absolut nimic din punct de vedere juridic in aceasta speta si v-ati ocupat timpul in a sicana abuziv adversarii politici ai partidului care va sustine,respectiv PSD.

Ati dus in derizoriu activitatea Prefecturii si ati introdus o politica administrativa de teroare si de slugarnicie si obedienta fata de PSD.

Nu va pasa si nici nu sunteti interesata de soarta dosarelor ce vizeaza direct judetul Neamt si din aceste motive s-a pierdut procesul de la Prahova.Sunt curios sa ne precizati la cite termene ati trimis juristii de la Prefectura sa apere interesele Neamtului,cite memorii,intimpinari sau alte acte de procedura s-au depus si sustinut in aparare???

Atii tratat cu aceeasi rigurozitate si celeritate dosarul de la Tribunalul Prahova ca si cauza dl.Amedeo Dulama???cand ati facut un abuz fabulos demn de sfera penala??

Dragi Nemteni, e nevoie de mobilizare publica,e nevoie sa iesim in strada si sa pichetam Prefectura Neamt pentru a cere demiterea Prefectei de Neamt ,trimiterea acesteia in Harghita la fratii ei maghiari si pentru a cere autoritatilor sa se implice corect si masiv in sustinerea cauzei pentru Neamt!!!!

Forta sta in noi!!

Forta este a noastra a Nemtenilor!!!

George Lazar prim-vicepreședinte PNL