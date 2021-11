La data de 2 noiembrie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au depistat în trafic un bărbat, de 42 de ani, din județul Arad, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, pe drumul național 12 C, în localitatea Neagra. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de peste 0,59mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. Totodată persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă de 3.870 lei, pentru încălcarea regimului legal de viteză și circulația pe un sector de drum cu restricții de tonaj. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.