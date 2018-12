Centenarul filmului românesc, la Casa Culturii „Ion Creangă”

Centenarul filmului românesc va fi marcat, joi, la Sala mare a Casei Culturii „Ion Creangă” din Târgu Neamţ, printr-o proiecţie de filme documentare. De la ora 12.00 va fi difuzat filmul „Marea Unire, România la 100 de ani” (producţie Agerpres), iar de la ora 14.00 filmul „Pe eroi să nu îi căutaţi în mormânt, ci în inimile voastre!” (realizator – jurnalista Camelia Moise). Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor culturale închinate Centenarului Marii Uniri. Filmul documentar „Marea Unire – România la 100 de ani”, producţie a Agenţiei Naţionale de Presă Agerpres, „nu este o lecţie seacă de istorie, ci un documentar video bazat pe oameni şi mărturiile acestora”, potrivit sinopsisului peliculei. „A durat un an şi ceva să fie realizat acest film. Ideea a venit dintr-o discuţie în Republica Moldova cu directorul agenţiei de presă de acolo, dar a evoluat mult mai mult faţă de ideea iniţială. De fiecare dată mă emoţionează filmul acesta şi mă face să mă gândesc la tot felul de lucruri pozitive, pentru că nu ai cum să nu te uiţi la doamna aceea din Ucraina, din Mahala, doamna aceea în vârstă ai cărei părinţi alături de ea şi de familia ei au fost deportaţi în Siberia, mulţi nu s-au întors şi, cu toate evenimentele astea dramatice, tragice pe care le-a trăit, o vedem zâmbind şi îndemnându-ne să fim pozitivi şi să abordăm viaţa într-o notă pozitivă. Asta ne face să ne gândim să fim pozitivi şi asta ne învaţă de fapt filmul acesta. Nu-i neapărat un film despre faptul că ne dorim sau nu ne dorim o nouă unire, au zis şi oamenii în film – istoria nu se repetă. Contextul european este foarte important şi trebuie să gândim totul în această nouă cheie, într-o cheie după 100 de ani”, a spus Alexandru Giboi, directorul Agenţiei Naţionale de Presă Agerpres. Un omagiu adus eroilor neamului Cel de-al doilea documentar, „Pe eroi să nu îi căutaţi în mormânt, ci în inimile voastre!”, reprezintă un omagiu în cinstea foștilor deținuți politic și eroilor veterani care au contribuit la crearea și menținerea României pe harta geopolitică a Europei. Documentarul este realizat de jurnalista Camelia Moise, nepoata lui Gheorghe Moise, erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial şi porneşte de la comunitatea din localitatea Cristian şi de la preotul Sorin Dobre. „În memoria bunicului meu, și nu numai, am realizat de curând un film istoric. Este un documentar de 100 de minute despre o localitate din România dar, mai ales, despre cum s-a reflectat marea istorie a României în viața oamenilor de acolo. Localitatea se află în centrul României, lângă Brașov, iar istoria vorbită, cea a oamenilor de acolo, este valabilă pentru toți cei care trăim sau au trăit mai la sud sau mai la nord… Nu știu dacă toată lumea a înțeles cum e cu Centenarul, dar eu am înțeles că doar făcând din iubire ceva pentru țara mea, voi omagia cum se cuvine acest fapt! Și pe bunicul meu… Un gând aparte se cuvine eroilor care au făcut, în bucățica lor de existență, un mare bine celor trăitori azi, în această Românie, de acum. O realitate căreia fiecare dintre noi îi aparține și îi datorează ceva. Veteranii nostri, dar și cei care au umplut pușcăriile comuniste, făuritori de istorie, nu mai sunt mulți în viață și sunt și foarte bătrâni. Trăiesc printre noi și nu li se recunoaște contribuția decât accidental și fără vreo adâncă semnificație. Cum Dumnezeu nu lasă nimic la voia întâmplării, poate că existența și supraviețuirea lor peste acest veac are un sens. Împreună vă propun să găsim și să dăm viață acestui sens!”, spune Camelia Moise, pe pagina dedicată României Centenare (romania-centenara.ro).

Irina NASTASIU