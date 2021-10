Atunci cand vine vorba de tranzactii online, in ziua de astazi ai la dispozitie o multime de metode de plata. Fie ca vorbim de plati efectuate pe internet sau de transfer de bani catre conturile altor persoane vei putea alege dintre optiunile de plata disponibile pe cea care iti este cel mai la indemana.

In randurile de mai jos iti voi prezenta care sunt in prezent cele mai folosite metode de plata pe internet, alaturi de cateva detalii despre fiecare in parte.

Care sunt cele mai populare metode de plata online?

In ziua de astazi aproape orice persoana efectueaza in mod constant cate o plata pe internet. Fie ca este vorba despre plata facturilor, cumparaturi pe internet sau jocuri de noroc online, de exemplu, e clar ca tranzactiile online s-au dezvoltat mult si au devenit tot mai populare.

Un exemplu bun de dezvoltare a metodelor de plata online este dat de casinourile de pe internet, care au introdus si continua sa introduca tot mai multe modalitati de depunere si retragere. Daca esti un impatimit al gambling-ului si vrei sa ai la dispozitie o gama variata de metode de plata iti poti deschide un cont MaxBet.

Printre cele mai folosite metode de plata pe internet se numara urmatoarele:

Card bancar

Transfer bancar

PayPal

Skrill

Neteller

Paysafecard

Card bancar

Este clar ca in momentul de fata cardul bancar reprezinta cea mai des utilizata metoda de plata pe internet. Este si normal sa fie asa, deoarece aproape oricine are un card bancar in ziua de astazi, iar majoritatea angajatilor isi primesc salariul pe un astfel de card.

In plus, cardurile bancare sunt foarte usor de folosit pentru a face diferite plati pe internet. Pur si simplu introduci numarul cardului tau, numele tau si codul de securitate si efectuezi plata necesara in doar cateva momente.

Un alt avantaj si un alt motiv pentru care cardurile bancare sunt preferate pentru platile pe internet este acela ca aproape toate platformele si site-urile accepta cardurile bancare. Mai mult, la majoritatea platilor efectuate cu cardul nu se percepe niciun fel de comision. In aceste conditii este usor de inteles de ce cardul bancar este cea mai des utilizata metoda de plata online.

Transfer bancar

Desi nu este nici pe departe la fel de popular precum cardul bancar, totusi exista unele situatii in care utilizatorii apeleaza la plati prin transfer bancar. De exemplu exista unele site-uri care nu au implementat un sistem automat de plata cu cardul, astfel ca platile se pot face doar prin transferul banilor catre un anumit cont bancar.

Se poate spune ca este o metoda de plata putin mai incomoda, asta deoarece trebuie sa introduci datele complete ale contului catre care vrei sa faci transferul de bani. In plus, poate dura si pana la cateva zile pana cand banii vor ajunge in respectivul cont.

PayPal

PayPal este o metoda de plata destul de des utilizata mai ales in strainatate, dar care in ultimii ani a devenit tot mai populara si in Romania. PayPal reprezinta un portofel electronic care iti va permite sa faci aproape orice plata doresti pe internet. In plus, cu PayPal poti transfera foarte usor bani catre un alt utilizator al platformei.

Skrill

Skrill este tot un portofel electronic cu ajutorul caruia poti face diverse plati online, dar si sa transferi bani instantaneu catre un alt utilizator Skrill. De asemenea, serviciul Skrill iti ofera si posibilitatea de a aplica pentru un card special Skrill, pe care il poti folosi ca orice alt card bancar normal, dar poti si sa retragi bani de la orice bancomat din lume.

Neteller

Neteller este un serviciu extrem de asemanator cu Skrill, insa nu la fel de popular la noi in tara. Motivul este reprezentat de faptul ca Neteller percepe comisioane ceva mai ridicate in comparatie cu Skrill, de aceea romanii prefera in marea lor majoritate serviciul mentionat mai sus.

Paysafecard

Paysafecard reprezinta o metoda online de plata extrem de utila pentru cei care nu detin un card sau un cont bancar. Paysafecard este practic o cartela preplatita pe care o poti cumpara din orice punct PayPoint sau PayZone din Romania. Vei primi o chitanta care contine un cod PIN format din 16 cifre. Exista cartele Paysafecard de diferite valori, de 25 RON, 50 RON, 100 RON si 300 RON, astfel ca poti cumpara suma dorita.

Respectivul cod il vei introduce pe site-ul Paysafecard, iar contul tau va fi creditat cu respectiva suma de bani. Ulterior poti folosi acei bani pentru diferite plati pe internet, pe site-urile care accepta Paysafecard ca modalitate de plata.

In concluzie, pentru a efectua plati pe internet ai acum la dispozitie mai multe variante de plata. Daca ai un card bancar atunci il poti folosi extrem de simplu si rapid, iar daca nu ai si alte posibilitati pentru a face plati online in siguranta.