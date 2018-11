Cel mai bun cor bărbătesc din lume, la Piatra-Neamţ

Marţi, 4 decembrie, Corala bărbătească „Armonia” din Constanţa va susţine un concert extraordinar de colinde, la Teatrul Tineretului Anul acesta, Corala „Armonia” a cucerit, pentru a doua oară, trofeul „Cel mai bun cor bărbătesc” din lume, la Jocurile Mondiale Corale desfăşurate în Tshwane – Africa de Sud

Teatrul Tineretului găzduieşte marţi, 4 decembrie, începând cu ora 18.00, un concert extraordinar de colinde susţinut de Corala bărbătească „Armonia” din Constanţa, dirijată de Arhid. Lector Dr. Ioan Iulian Dumitru, cu participarea, în premieră, a naistului Igor Podgoreanu. Evenimentul este organizat de Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, înscriindu-se în seria de manifestări dedicate sărbătorilor de iarnă. „Ca în fiecare an, invităm pietrenii la spectacolele organizate în luna decembrie de Centrul pentru Cultură și Arte «Carmen Saeculare». După un spectacol special, dedicat Centenarului Marii Uniri, pe care îl vom pregăti pentru public pe data de 1 decembrie, vom intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă, cu un concert extraordinar de colinde, susținut, pe data de 4 decembrie, de Corala Bărbătească «Armonia» din Constanța. Va ninge peste noi cu emoții!”, a spus Carmen Elena Nastasă, directorul Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”. Medaliată cu aur la Olimpiada Internaţională „World Choir Games” Corala bărbătească „Armonia” a fost înfiinţată în anul 2001 în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea, din iniţiativa Pr. Arhid. Asist. Univ. Iulian Dumitru. Începând cu anul 2004, corala a intrat sub tutela Arhiepiscopiei Tomisului. A susţinut numeroase concerte în ţară, dar şi în afara ţării precum: Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, în prezenţa S.S. Bartolomeu I, Roma, Bari, Madrid, Castellon, Ierusalim, Tel-Aviv, Haifa, turneu prepascal în Elveţia, Dublin, Londra, Strasbourg, Nurnberg, Lisabona, Barcelona, Paris, Insula Lesbos, Dobrich ş.a. Dintre rezultatele obţinute pe plan internaţional amintim: dublu medaliată cu aur, în vara anului 2012, la „World Choir Games” din S.U.A. În anul 2013, la Campionatul European al Corurilor, desfăşurat la Graz, Austria, corala a câştigat Marele Premiu la secţiunea Cor bărbătesc, două medalii de aur (secţiunile: Folclor şi Cor bărbătesc) şi una de argint (Muzică sacră); în anul 2014, a fost laureată cu aur (secţiunea Artă sacră), cu medalie de aur şi Marele Premiu (Cor bărbătesc de cameră) la „World Choir Games” (Riga, Letonia); în 2015, medalie de aur (Coruri de cameră) în cadrul competiţiilor „European Choir Games” şi „Grand Prix of Nationes” (Magdebourg, Germania), iar în anul 2016 a fost laureată cu medalie de aur la secţiunile „Cor bărbătesc de cameră” şi „Muzică sacră a cappella” la „World Choir Games”, Sochi, Rusia. În anul 2017, a fost invitată de onoare la cel mai prestigios festival al statului Israel (Gospel festival Zimria). Anul acesta, corala „Armonia” a fost desemnată, pentru a doua oară, drept cel mai bun cor bărbătesc din lume. Premiul a fost obţinut la Olimpiada Mondială a Corurilor, de la Tshwane (4-14 iulie 2018), în Africa de Sud. Teologii de la Corala Armonia au cucerit medalia de aur la secţiunea „Cel mai bun cor bărbătesc din lume” şi pe cea de argint la secţiunea „Folclor”. Corala este formată din preoţi, diaconi şi studenţi ai Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii Ovidius, Constanţa şi abordează un repertoriu diversificat, compus atât din piese religioase, folclor românesc, colinde tradiţionale româneşti şi străine, cât şi piese din repertoriul clasic universal. Spectacolul de la Piatra-Neamţ face parte din tradiţionalul turneu naţional de colinde, pe care corala „Armonia” îl susţine în fiecare an, în preajma Crăciunului, pentru a aduce în sufletele românilor bucuria vestirii Naşterii Pruncului Iisus Hristos. Accesul în sală se va face pe bază de invitaţii, care pot fi ridicate de la sediul Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, str. Ştefan cel Mare, nr. 3 A, telefon 0233/214.026.

Irina NASTASIU