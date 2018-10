Cei mai buni dintre cei mai buni: Topul Firmelor Nemţene, ediţia 2018

În data de 12 octombrie, la pensiunea Aristocratis din Târgu Neamţ, va avea loc cea de a 25-a ediţie a TOPULUI FIRMELOR NEMŢENE eveniment dedicat “celor care susţin bugetul acestui judeţ “, a declarat astăzi, preşedintele CCI Neamţ, Mihai Apopii.

Şeful CCI Neamţ a precizat că acest eveniment încununează o activitate de trei luni, care se desfăşoară în baza unei metodologii. Metodologia de realizare a topului este îmbunătăţită an de an. Punctajul obţinut are la bază nişte indicatori. Camera de Comerţ este singura care poate face această analiză rigurosă, pe baza bilanţurilor depuse de firme în 2017. Este o lege specială care permite acest lucru.

„În lipsa unui spaţiu adecvat la Camera de Comerţ şi Industrie, unde să poţi desfăşura un asemenea eveniment pentru cei care susţin bugetul acestui judeţ, firme performante care plătesc datoriile, am organizat această ediţie aniversară la Târgu Neamţ, într-un spaţiu generos.

Oamenii trebuie respectaţi, cunoscuţi de comunitate, trebuie să li se acorde atenţia cuvenită. Suntem predispuşi să vedem totul în negru, dar eu cred că în anul acesta al Centenarului Marii Uniri avem nevoie de o acţiune care să arate şi partea acesta de unitate, de linişte şi apreciere pentru cei care reprezintă ceva în comunitatea din care facem parte. Topul firmelor îşi doreşte să fie un astfel de eveniment. Noi respectăm omul de afaceri resonsabil, omul de afaceri care aduce performanţă în activitatea lui, vom face tot ce este posibil să-l promovăm şi să să-l spijinim”.

Sunt 7 domenii în acest Top al Firmelor nemţene: industrie, servicii, agricultură, comert, turism, cercetare – dezvoltare şi high tech, prezentate în evoluţia lor pe 5 ani, în dinamica activităţii economice.

Au intrat în prelucrare 10. 381 firme care au depus bilanţul în termenul legal, din cel 16.174, din care 1813 au îndeplinit condiţiile de admitere şi au intat în competiţie.

Mariana OLTEAN TUDOSE