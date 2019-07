Ceaiul Matcha: băutura-minune a călugărilor budişti

Matcha este realizat din cel mai bun și mai rar tip de ceai verde din Japonia – tencha. În japoneză “ma” înseamnă pulbere şi “cha” înseamnă ceai, iar numele ceaiului se traduce literal ca “pulbere de ceai.” Acesta se prepară din frunze de ceai verde sub formă de praf din arbori de ceai tencha şi este băut fără filtrare. Spre deosebire de orice alt tip de ceai verde, unde frunzele uscate sunt infuzate cu apă caldă şi apoi eliminate, în ceaiul de matcha frunzele verde sunt transformate și pulbere care se bea. Ceaiul matcha conţine peste o sută de ori mai mulţi antioxidanţi decât cei din alte tipuri de ceai verde şi se poate numi cu uşurinţă una dintre cele mai sănătoase băuturi din lume. Considerat elixirul care prelungeşte durata vieţii, ceaiul de matcha a fost importat din China în Japonia de un călugăr budist în 1191, fapt care a marcat începutul cultivării ceaiului de matcha în Japonia şi utilizarea sa în ceremonia ceaiului. Ceaiul matcha, cunoscut sub denumirea de aur verde, era băut de călugarii japonezi cu un veac în urma pentru ca îi ajuta să rămână calmi în timpul meditatiilor. Matcha coțtine un aminoacid rar care generează o stare de relaxare, acționând direct asupra creierului. În același timp, pe lângă relaxare și stare de bine, aduce și un plus de energie și rezistentă. 8 Ceai făcut prin metode tradiționale Ceaiul Matcha este atât de deosebit deoarece este obținut prin metode tradiționale. Cultivatorii chinezi și japonezi usucă rapid frunzele pentru a evita procesul de oxidare. Apoi le transformă intr-un praf verde, de o culoare absolut fantastic. Măcinarea frunzelor se face în râșnițe speciale. Matcha este crescut în mod diferit decât arborele de ceai verde obișnuit. Arborii Matcha sunt protejate de lumina soarelui timp de 20- 30 de zile înainte de recoltare, fapt care declanșează creșterea nivelului de clorofilă, frunzele capătă o nuanță mai închisă de verde și crește producția de aminoacizi. După recoltare, tulpinile și venele sunt îndepărtate din frunze. Ele sunt apoi transformate într-o pudră fină, verde strălucitor cunoscut sub numele de matcha sol-piatră. Pudra Matcha se amestecă cu apa fierbinte, folosind o măturică făcută manual din bambus. Vasul special în care se prepară ceaiul matcha se numește “chawan”. 8 Doze de antioxidanţi, la fiecare înghițitură Beneficiul principal pentru sănătate al ceaiului este că mega dozele de antioxidanţi sunt livrate organismului cu fiecare înghiţitură. Antioxidanţii conţinuţi într-o ceaşcă de matcha sunt egali cu cei conţinuţi în zece ceşti de orice alt ceai verde preparat. Antioxidanţii sunt compuşi care încetinesc procesul de îmbătrânire a celulelor şi protejează organismul împotriva bolilor. Cu alte cuvinte, cu cât aveţi mai mulţi, cu atât corpul este mai bine echipat pentru a lupta împotriva infecţiilor şi bolilor. Ceaiul Matcha are un conținut foarte mic de calorii, iar asta îl face potrivit și în lupta cu kilogramele în plus, având proprietăți de ardere a grăsimilor. Clorofila pe care frunza de ceai o conține este un puternic agent de detoxifiere, ajutând la eliminarea substanțelor chimice și a metalelor grele din organism. Ceaiul de matcha conţine un nivel ridicat polifenoli naturali, niște agenţi puternic antibacterieni şi antivirali care întăresc pereţii capilarelor şi promovează eliberarea compuşilor toxici din organism. Mulţi oameni de ştiinţă consideră căacești agenți joacă un rol pozitiv în lupta organismului împotriva cancerului.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU