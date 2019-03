Cea mai apreciată orchestră de muzică populară, la Piatra-Neamţ!

Orchestra „Lăutarii”, dirijată de îndrăgitul violonist Nicolae Botgros, va susţine un recital la Gala Laureaţilor Festivalului de muzică populară pentru copii şi tineret „Florile Ceahlăului” Spectacolul va avea loc duminică, 17 martie, de la ora 16.00, la Cinema „Mon Amour” („Dacia”)

Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros, va susţine un recital, alături de Ansamblul folcloric „Floricică de la Munte” al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, la Gala Laureaţilor Festivalului-concurs naţional de muzică populară pentru copii şi tineret „Florile Ceahlăului”. Evenimentul va avea loc duminică, 17 martie, de la ora 16.00, la Cinema „Mon Amour” („Dacia”), încheind cea de-a XXXI-a ediţie a cunoscutului festival, desfăşurat, în perioada 15 – 17 martie, la Piatra-Neamţ. Preţul unui bilet la concertul de gală este de 40 de lei. Istoria succesului lui Nicolae Botgros, care dirijează cea mai de succes orchestră de muzică populară din sudestul continentului european, este povestea unui băiat simplu dintr-un sat moldovenesc, care a devenit rege al muzicii populare: „De pe la 7 anișori am plecat împreună cu tatăl meu și fratele Vasile să cânt pe la nunți. Fiind o familie numeroasă, eram nevoiți să muncim din greu. Eu, tata și fratele Vasile am ținut casa”, își amintește cu emoții Nicolae Botgros. A cântat, cântă și va cânta mereu pentru oameni, afirmând că cea mai mare greșeală a actualilor instrumentiști este că nu pun suflet în ceea ce fac: „Interpreți adevărați sunt mai puțini. Eu am rămas surprins în anii ’90, când am venit pentru prima dată aici, că muzica populară era „colbuită”, cum spunem noi, de artiști. Iar acum, toți interpreții buni de muzică ușoară și de muzică clasică tind să cânte muzică populară. Ceea ce e un lucru mare. Și ca să ne lăudam și noi un pic, „Lăutarii” au scos la lumină adevărata muzica populară, au șters-o de praf și au așezat-o acolo unde îi este locul. Pentru că muzica aceasta este icoana vieții, un altar frumos.” Orchestra Naţională „Lăutarii” a luat fiinţă în 1970, în cadrul Filarmonicii de Stat din Chişinău, la iniţiativa lui Nicolae Sulac. Începând cu anul 1978, Orchestra Naţională „Lăutarii” de la Chişinău îl are ca director artistic şi prim-dirijor pe maestrul Nicolae Botgros, cavaler al Ordinului Republicii. Orchestra „Lăutarii” are în componenţa sa numeroşi instrumentişti: un grup de violonişti, grupul de acompaniament (ţambal, braci, contrabas, acordeon) şi grupul de suflători (trompetă, nai, clarinet), oameni care au fost alături de dirijorul Nicolae Botgros de-a lungul timpului şi pentru care „Lăutarii din Chişinău” a fost a doua familie. Patru generaţii de artişti au cântat în orchestra „Lăutarii”, în prezent aceasta fiind organizată într-o formulă nouă. Majoritatea instrumentiştilor sunt tineri, din vechea generaţie rămânând doar câţiva instrumentişti. Un festival de elită Festivalul „Florile Ceahlăului” își propune să revitalizeze și să promoveze tradiția și folclorul din România, prin muzica vocală, instrumentală și costumul popular românesc, fiind deschis copiilor și tinerilor soliști vocali și instrumentiști de muzică populară din România, cu vârste cuprinse între 8 și 25 de ani. Festivalul a debutat în 1968, fiind organizat de Comitetul Județean de Cultură și Educație Socialistă (CJCES). Inițial, competiția a fost profilată pe muzica ușoară, însă organizatorii au ajuns treptat la concluzia că județul nostru dispunea de resurse artistice importante în domeniul folclorului și de tinere speranțe care meritau a fi scoase la lumină. De-a lungul timpului, festivalul i-a avut laureați pe Matilda Pascal- Cojocărița, Liviu Vasilică, Elena Pește, Nelu Gabor, Steliana Sima, Nelu Șopterean, Olimpia Iacob-Nistor. De asemenea, juriile au avut mereu în componență personalități de marcă ale lumii muzicale românești.

Irina NASTASIU