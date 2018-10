Cea de-a IV-a ediție a „Festivalului Toamnei”, la Grădinița Borlești

Cea de-a IV-a ediție a „Festivalului Toamnei” se desfășoară astăzi, începând cu ora 10.00, la Grădinița Borlești. Evenimentul, organizat de Școala Gimnazială Borlești, reunește școlari, preșcolari, cadre didactice, alături de comunitatea locală, constând în organizarea unei expoziții cu vânzare a produselor din cămara toamnei.

„Acum patru ani am început acest proiect de suflet și observ că de la an la an devine tot mai amplu. Frumusețea și bogăția toamnei se revarsă la standurile cu bunătăți ale preșcolarilor și elevilor noștri. Sperăm ca și în acest an să realizăm o activitate frumoasă și din puținul fiecăruia să dăruim și celor care nu mai pot pregăti aceste bunătăți, respectiv bătrânilor cu posibilități reduse”, ne-a spus educatoarea Nicoleta Pătrunjel, coordonatorul activității.

Copiii vor expune diferite aranjamente realizate la clase, alături de bunătățile din cămările proprii (murături, salate de fructe și legume, dulcețuri, zacuște, compoturi etc.), o parte din produse urmând a ajunge la Centrul pentru persoane vârstnice Roznov, în cadrul acțiunii caritabile „De la suflet la suflet”.

Irina NASTASIU