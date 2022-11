Daca-ti doresti sa faci o schimbare in rutina, trebuie sa te astepti ca la inceput o sa ti se para totul pe dos. Cu timpul, totul va decurge mult mai natural, intrucat noile schimbari vor deveni la randul lor obiceiuri.

Iată ce poti face pentru a avea mai multa energie!

Asigura-te ca ai o alimentatie sanatoasa!

Notiunea de alimentatie sanatoasa este perceputa eronat de catre unele persoane, considerand ca in aceasta categorie intra doar fructele si legumele. Organismul, pentru a functiona in parametri optimi are nevoie de toate categoriile de alimente, insa nu in aceeasi cantitate. Cu siguranta, alimentele de origine vegetala sunt cele din varful clasamentului, constituind o sursa consistenta de energie. Pentru a integra leguminoasele in alimentatia ta, iti poti gati dupa bunul plac orice fel de mancare in care le poti include – gasesti aici legume proaspete pe care le poti procura cu usurinta de pe Auchan.ro sau chiar din magazinele fizice din zona in care te afli. Pe langa cele mentionate, consuma carne de pui sau de peste si oua pentru ca acestea sunt principalele surse proteice. Lactatele trebuie sa se regaseasca in alimentatia ta, insa fii prudent si indreapta-te intotdeauna spre produse ce nu continut un nivel ridicat de grasimi.

Obiceiuri nesanatoase in alimentatie

Desi pe termen scurt infometarea iti va oferi rezultatele dorite, de exemplu cateva kilograme in minus, pe termin lung fara indoiala va afecta intreg organismul, iar de indata ce vei incepe sa ai din nou mese regulate vei lua in greutate. La polul opus se afla excesul de mancare, ce are, de asemenea un efect negativ asupra starii de sanatate al organismului.

Odihna este importanta!

Somnul este un alt element vital in viata oricarui individ. In funtie de fiecare persoana in parte, un om are nevoie de minim sase ore de somn pe noapte. Adesea, tindem sa neglijim acest aspect din dorinta de a duce la indeplinire toate taskurile sau de a termina treaba in cursul saptamanii pentru a ne elibera weekendul. Ei bine, ar trebui sa intelegem ca organismul nu functioneaza la fel de bine fara odihna, iar pe termen lung, lipsa somnului poate provoca dezvoltarea mai multor boli.

Este posibil sa fi auzit macar o data de “ceasul biologic”. In cazul in care nu-ti suna cunoscut, aceasta expresie se refera la sincronizarea organismului nostru cu perioadele zilei. Din acest motiv, majoritatea oamenilor sunt plini de energie in primele ore ale zilei, iar pe masura ce se intuneca se simt tot mai obositi.

Activitate fizica regulata

Pe langa o alimentatie echilibrata si un somn odihnitor, trebuie sa iti pui si corpul in miscare. Sportul nu se rezuma strict la a merge intr-o sala de fitness in care sa parcurgi niste exercitii solicitante. Esti liber sa alegi orice activitate ce-ti poate aduce satisfactie, de la plimbat cu bicicleta pana la dans sau orice altceva ce te atrage.

In functie de ritmul tau, poti incepe prin a renunta definitiv la obiceiurile nesanatoase pe care obisnuiai sa le faci sau o poti lua treptat, astfel incat impactul acestor modificari sa nu fie unul radical.

Sursa foto – unsplash.com